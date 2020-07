Khởi tố 6 thanh niên đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới, nhận thù lao 'khủng'

Tin tức mới nhất ngày 25/7, theo VOV Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 6 đối tượng ở thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Tổ chức nhập cảnh trái phép”.



Theo thông tin từ Theo thông tin từ Zing , danh tính 6 đối tượng bị khởi tố nằm trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới gồm: Voòng A Sủi (23 tuổi); Voòng A Hây (21 tuổi); Nình Văn Xuân (18 tuổi); Phùn Quay Phóng (22 tuổi); Phùn Văn Dũng (19 tuổi) cùng trú tại xã Hải Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh và Lỷ A Tằng (24 tuổi) trú tại xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh.

Các đối tượng trong nhóm bị bắt giữ.



Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian làm việc tại Trung Quốc, ông biên giới mốc 1355. Đông Hưng (Trung Quốc) đến Móng Cái ( Quảng Ninh ) bằng bè xốp, sau đó vượt A Lùng. Cả hai thống nhất về việc đưa những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Wechat và móc nối với người Trung Quốc tên Voòng A Sủi đã quen biết qua mạng xã hội Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian làm việc tại Trung Quốc,

Tiếp đến, những người Trung Quốc sẽ được nhóm của Sủi dùng xe máy đưa về trung tâm thành phố hay sâu trong nội địa Việt Nam. Đối với mỗi trường hợp trót lọt, Sủi sẽ được hưởng 4.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 13 triệu đồng).

Đến ngày 9/6, A Lùng gọi điện cho Sủi, yêu cầu về việc đưa một số người Trung Quốc sang Việt Nam qua TP Móng Cái. Sau đó, Sủi rủ thêm em trai A Hây, em họ A Tằng cùng Xuân, Phóng và Dũng để phân chia nhiệm vụ. Sủi liên lạc nhận người, Hây trực tiếp đi đón, 4 người còn lại sẽ đợi ở gần biên giới, cảnh giới lực lượng chức năng tuần tra.

Lực lượng công an lấy lời khai.





Cùng ngày, Hây dùng bè xốp đi theo sông sang biên giới khu vực cột mốc 1355 đón 2 người Trung Quốc, sau đó nhóm dùng môtô đưa những đối tượng này vào trung tâm TP Móng Cái, dự định tiếp tục đi sâu vào Việt Nam.

Ngày hôm sau, nhóm tiếp tục đưa thêm 4 người Trung Quốc thành công qua biên giới theo cùng một cách thức. Tuy nhiên, khi đang di chuyển vào nội địa thì cả nhóm bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện tại, cả nhóm đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố theo đúng quy định của Pháp luật

Theo Thùy Nguyễn/SCKĐ