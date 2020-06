Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Đắk Nông khiến 5 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người tử vong và 5 người bị thương, ngày 17/6, Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông ) đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Ngô Văn Bền (27 tuổi, ngụ Cà Mau) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan điều tra xác định, Bền là tài xế lái ô tô tải mang BKS 69C-051.59 gây tai nạn khiến năm người chết, năm người bị thương hôm 13/6. Chiếc xe ô tô tải đâm vào chợ khiến 5 người thiệt mạng, 5 người bị thương nặng và nhiều người khác bị thương nhẹ.

Theo điều tra hiện trường, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 4 tài xế liên quan đến vụ tai nạn. Ngoài tài xế Bền thì có tài xế Huỳnh Công Tiến Nhu trú tỉnh Kon Tum, điều khiển xe container mang biển số BKS 51C-498.44 kéo theo rơ mooc BKS 51R- 229.09; tài xế Hồ Ngọc Sơn ngụ tỉnh Đắk Nông, đi xe tải mang BKS 47C- 125.70 và Nguyễn Đình Thắng trú tỉnh Đắk Nông, đi xe tải mang biển số 48C-035.79. Thời điểm tai nạn xảy ra các tài xế này không có cồn trong cơ thể cũng âm tính với ma túy.

Khi được đưa về trụ sở Công an làm việc, Ngô Văn Bền khai, khoảng 6h30 sáng 13/6, khi đang chạy xe trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thì xe mất thắng. Tốc độ xe chạy lúc đó khoảng 40 – 50km/h.

Hiện trường vụ tai nạn

Chưa dừng lại, ô tô của Bền tiếp tục va chạm với một xe tải khác làm xe này văng vào lề đường, lao vào 4 xe máy gây thương tích cho những người điều khiển xe máy. Chiếc xe của Bền tiếp tục chạy thêm 1km nữa trước khi lao vào lề đường và bị lật.

Các nạn nhân khác bị thương nặng, được chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não, chân, tay... gồm bà La Thị Thái (SN 1963); Lê Thị Hồng Phượng (SN 1986); Nông Thị Tình (SN 1971); Trương Thị Nguyệt Phương (1963); Huỳnh Thị Ngọc Thu (SN 1987, cùng trú tại xã Đắk R’la).

