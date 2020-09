Khởi tố thanh niên 'hổ báo' trong vụ phá xe ở Trường Chinh do liên quan tới ít nhất 2 vụ án trước đó

Liên quan tới vụ việc gây xôn xao mạng xã hội thời gian gần đây về vụ thanh niên đập phá xe của người đi đường sau khi xảy ra va chạm giao thông với phụ nữ mang thai , cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội ) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Mỹ A. (SN 2003; trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo nguồn tin, trước khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Mỹ A. đang bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú trong 2 vụ án Cố ý gây thương tích.

Hình ảnh thanh niên đập phá tài sản của người đi đường bị ghi lại

Liên quan đến vụ Gây rối trật tự công cộng mới nhất, công an cho biết khoảng 11 giờ 15 phút ngày 24-9, Nguyễn Mỹ A. có đi uống nước cùng bạn là Trần Gia B., Trần Đức A. và Nguyễn Thanh B. (cùng SN 2003, trú tại quận Thanh Xuân), tại quán nước sân bóng Kim Giang. Sau đó Mỹ A. điều khiển xe máy Wave RS màu đỏ đen mang BKS 29V5-4072 chở B., còn Đức A. điều khiển xe máy Wave RSX màu đen chở B., cả 4 người đi đến quán internet Cây điều, ở phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nguyễn Mỹ A. tại cơ quan điều tra

Khi Mỹ A. đang ngồi gần người phụ nữ thì có một nam thanh niên đi xe máy Honda Vision mang BKS 29H2-126.55 (là anh Dương Văn H.) đến đứng xem và chửi Mỹ A., có nói "học sinh sao đi nhanh thế đâm vào người ta", hai bên sau đó có chửi nhau. Ngay lập tức, Mỹ A. lùi về sau lấy ra một gậy ba khúc bằng kim loại lao vào vụt liên tiếp 3 phát vào anh H. nên anh H. bỏ chạy khoảng 5 m. Khi đó có bạn đi cùng Mỹ A. cầm viên gạch ném về phía anh H., thấy vậy anh H. bỏ chạy thì Mỹ A. lao vào dùng gậy ba khúc đập phá xe Honda Vision đang dựng sát dải phân cách. Sau đó Đức A. lấy xe chở Mỹ A. và bạn rời khỏi hiện trường. Hiện, Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Clip ghi cảnh nhóm thanh niên đập nát xe máy sau va chạm giao thông