Diễn biến mới nhất vụ thầy đồng Hải Phòng xé áo, hành hung cô đồng ở Phủ Dầy khi đang làm lễ hầu Mẫu

Công an huyện Vụ Bản vào cuộc điều tra, lấy lời khai các bên và xác định được nguyên nhân vụ gây rối này. Theo đó, ông Mạc và bà Ngọc đã có mâu thuẫn từ trước chứ không phải mâu thuẫn mới khi hành lễ hầu đồng ở Phủ Dầy. Ông Mạc cho rằng, bà Ngọc nợ tiền nên đến đòi, đánh bà Ngọc.

Lãnh đạo Công an huyện Vụ Bản cho hay: "Theo lời khai của các đối tượng là đến đòi nợ bà Ngọc. Trong lúc đòi nợ thì xảy ra xô xát. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là vay mượn ở nơi nào thì kiện ra cơ quan có thẩm quyền ở nơi đó giải quyết. Còn hành vi gây rối làm ảnh hưởng đến tâm lý chung của người dân đến lễ Mẫu, gây hoang mang trong cộng đồng thủ nhang, thủ đề quanh đó, làm mất trật tự an ninh địa phương nên cần phải khởi tố bị can với ông Mạc về tội gây rối trật tự công cộng. Hiện các thủ tục đang được hoàn tất và trong quá trình đó vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ".





Theo nguồn tin từ Tổ quốc, trước đó bà Trần Kim Huệ (thủ nhang Phủ Chính Tiên Hương - Phủ Dầy) nói, vụ việc giằng co, xô xát này xảy ra giữa đồng thầy Mạc (ở Hải Phòng) và cô đồng Ngọc (ở TPHCM) từ ngày 1/8 tại Phủ Dầy.





Khi đó, cô đồng Ngọc đang ngồi trên sập công đồng tại Phủ Chính Tiên Hương hầu, đồng thầy Mạc có những hành động gây bức xúc như lăng mạ, túm áo, xé áo cô đồng.





Bà Huệ nói rằng, không biết thực hư mâu thuẫn giữa hai người là thế nào nhưng hôm đó, khi cô đồng Ngọc chuẩn bị hầu đồng thì thành đồng Mạc có dẫn theo một số người đến nói "muốn xử cô Ngọc".





Khi ông Mạc nêu quan điểm trên, bà Huệ không đồng ý và nói rõ, đây là di tích cấp quốc gia, hơn nữa Phủ Dầy là trung tâm, "thủ phủ" tín ngưỡng thờ Mẫu, làm như vậy không được, ảnh hưởng lớn đến uy danh của Mẫu, nhất là khi đã được UNESCO công nhận.





Thủ nhang Phủ Chính Tiên Hương cho biết thêm, đến nay, đồng thầy gây ra sự việc trên chưa hề liên hệ lại với bà hay có lời xin lỗi.





