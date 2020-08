Công an TP Bắc Ninh khởi tố thêm nhân viên quán Nhắng Nướng về tội Làm nhục người khác

Vtc.vn vừa đưa thông tin mới nhất liên quan đến vụ cô gái bị chủ quán Nhắng Nướng Hiền Thiện (TP Bắc Ninh) ép quỳ xin lỗi vì bóc phốt "đĩa lòng có sán". Theo nguồn tin trên, sáng 21/8, thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Bắc Ninh ) cho biết: cơ quan vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về tội Làm nhục người khác.





Công an TP Bắc Ninh xác định, Lăng Văn Vân là nhân viên quán Nhắng Nướng Hiền Thiện. Trong vụ việc trên, Vân được xác định là đồng phạm tích cực với Nguyễn Văn Thiện (chủ quán) có hành vi lăng mạ, bắt cô gái quỳ xin lỗi.





Hiện cơ quan điều tra đã có lời khai ban đầu của đối tượng này. Vân khai được Thiện nói viết sẵn một bản tường trình nội dung chị D.T.H (27 tuổi, quê Phú Thọ - nạn bị ép quỳ xin lỗi) có ý đồ xấu với quán Hiền Thiện nên đăng ảnh bóc phốt. Chị H. xin lỗi và đính chính lại quán Hiền Thiện làm ăn uy tín. Sau đó, tờ tường trình được Vân đưa cho Thiện để bắt chị H. ký tên xác nhận.

Vân bị khởi tố để điều tra về hành vi Làm nhục người khác





Cũng theo Vân, khi đó, ông chủ Thiện chửi bới, đe dọa, bắt chị H. quỳ rồi trực tiếp dùng điện thoại di động của mình mở tài khoản facebook "Nhắng Nướng Hiền Thiện" để phát trực tiếp. Tiếp đó, Thiện đưa máy cho Vân trực tiếp cầm để quay clip.





Trong khi đó, vợ chồng Hiền - Thiện khai, ngày 17/8, chị H. cùng bạn đến ăn nhưng vợ chồng Thiện không ở quán. Sau khi gọi đồ ra, H. nói với nhân viên, lòng có sán.





Trong lúc hai bên nói chuyện, phía chị H. có lời lẽ không hay với nhân viên: "Chúng mày làm ăn thế này không được, cứ nói 1 câu xin lỗi là được à”. Sau đó đi về. Tối cùng ngày, chị H. đăng lên mạng xã hội nói đồ ăn quán Nhắng Nướng Hiền Thiện có sán. Thấy vậy nên Thiện bực tức vì chuyện này làm ảnh hưởng uy tin quán và sợ mất khách.





Khi tìm được thông tin của chị H. từ mạng xã hội, Thiện đã cùng một số bạn bè tìm để làm rõ thông tin. Sau đó, chị H. và một số người bạn đến quán gặp Thiện. Tại đây, Thiện chửi mắng, văng tục, dọa dẫm, yêu cầu chị H. quỳ xin lỗi và đính chính bài viết trên mạng xã hội





Về phần mình, chị H. cho biết, đăng bài lên mạng chỉ với mục đích để góp ý cho quán và nhắc nhở mọi người chứ không có ý gì. Tuy nhiên, chị không thể ngờ được sự việc đi xa như thế. Thậm chí chị bị Thiện bắt quỳ gối, dọa nạt và đánh vào mặt dẫn đến co giật phải đi viện khám.





Hiện Công an TP Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Clip ghi cảnh cô gái bị quỳ, chửi bới trong quán nướng





Thanh Mai/SKCĐ