Khởi tố vụ án bé trai 5 tuổi tử vong trong rừng tràm ở Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố hình sự vụ án bé trai 5 tuổi tử vong trong rừng tràm. Đồng thời ra lệnh tạm giữ nghi can Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi) để phục vụ công tác điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án giết người để điều tra vụ bé trai Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi,ngụ tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tử vong ở ven suối trong rừng tràm cách nhà khoảng 10km.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ đối với nghi can Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4, huyện Quỳnh Lưu). Nghi can này được xác định là người trực tiếp gây ra cái chết thương tâm của cháu Đô.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm, hiện vụ án đang trong quá trình điều tra, làm rõ hành vi của nghi can để xem xét khởi tố bị can. Hiện gia đình nạn nhân cũng đã tổ chức an táng xong và đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ án.

Như đã đưa tin, khoảng 15h ngày 7/6, cháu Đô xin bố sang nhà hàng xóm chơi nhưng đến tối không về. Gia đình đã cùng hàng xóm láng giềng đi tìm nhưng không thấy. Khi hỏi nghi can Hoàng thì đối tượng này nói không biết. Nghi có chuyện chẳng lành xảy ra với con nên gia đình trình báo Công an.

Khu vực phát hiện thi thể cháu Đô

Đến chiều ngày 9/6, cơ quan chức năng và gia đình phát hiện thi thể cháu Đô ở ven suối trong rừng tràm cách nhà khoảng 10km. Cùng ngày, Công an triệu tập Hoàng lên trụ sở làm việc. Tại đây, Hoàng thừa nhận có liên quan đến vụ việc này.

Theo lời khai ban đầu, Hoàng nói, thực hiện vụ bắt cóc cháu Đô theo trò chơi trong game. Sau đó để gia đình đi tìm và sẽ đưa cháu Đô về để thể hiện mình là người có công tìm ra nạn nhân. Nhưng do gia đình và Công an đi tìm ráo riết nên sợ không dám đưa cháu Đô về dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân.

Sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phát hiện trên cơ thể không có dấu vế bị tấn công, trong dạ dày còn xúc xích chưa tiêu hóa. Gần hiện trường phát hiện có sữa và xúc xích. Bước đầu nhận định, cháu Đô tử vong do bị ngạt khí.

Liên quan đến vụ việc, Công an đã triệu tập mẹ của nghi can Hoàng và bạn học cùng lớp đến trụ sở làm việc. Hiện cơ quan Công an vẫn đang điều tra, làm rõ.

