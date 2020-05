Khởi tố vụ án liên quan đến Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình gây ra tai nạn chết người

Căn cứ vào kết luận điều tra cho thấy có dấu hiệu tội phạm Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, ngày 26/5, Công an TP Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào ngày 08/05/2020 tại ngã ba đường Trần Thủ Độ giao với đường gom thuộc địa phận tổ 19, tổ 20 phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Theo Công an TP Thái Bình cho biết, hiện Công an TP đang phối hợp với VKSND cùng cấp tiền hành điều tra theo quy định của Pháp luật . Vụ án này được xác định liên quan đến ông Nguyễn Văn Điều – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình. Ông Điều điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương.

Theo ghi nhận trước đó, tối 8/5, tại cây xăng Phiệt Học trên đường Trần Thủ Độ (phường Tiền Phong, TP Thái Bình ), ông Điều điều khiển xe ô tô mang BKS 29A-995.83 đã va chạm với xe đạp do bà Phạm Thị N. (63 tuổi, trú tổ 10, phường Tiền Phong) điều khiển. Vụ va chạm khiến bà V. văng ra va chạm với một chiếc xe máy đi ngực chiều và tử vong. Người đi xe máy cũng bị thương sau vụ va chạm đó.

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường vụ tai nạn ngày 8/5

Chưa dừng lại, chiếc xe của ông Điều tiếp tục lao về phía trước, tông vào xe máy khác làm người điều khiển xe văng vào lề đường, bị thương.

Chiếc xe tiếp tục chạy khoảng 3km về phía khu công nghiệp Phúc Khánh thì bị người dân đuổi kịp. Do người dân hô hoan nên bảo vệ khu công nghiệp đã đóng cổng, xe ô tô tông vào cổng sắt và dừng lại.

Người dân cho biết, khi Công an có mặt tại hiện trường, lái xe mới xuống, bắt tay với cán bộ Công an và được dẫn đi.

