VKSND tỉnh Điện Biên phê chuẩn lệnh khởi tố vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Điện Biên

Sáng 21/6, đại tá Tráng A Tủa – Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự Giết người. VKSND tỉnh đã phê chuẩn lệnh khởi tố vào sáng cùng ngày.

Theo đại tá Tủa, quyết định khởi tố vụ án hình sự là văn bản pháp lý, đánh dấu sự khởi đầu của quá trình tố tụng vụ án. Vì vậy, căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án phải chặt chẽ, xác đáng để tránh lãng phí thời gian, công sức của các bên liên quan.

Cũng theo đại tá Tủa, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi, động cơ của các đối tượng đi theo vợ chồng ông Nguyễn Khánh Chung (sinh năm 1967), bà Trần Thị Thu (sinh năm 1980 - là vợ của ông Nguyễn Khánh Chung, trú tại khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

“Chúng tôi đang đấu tranh lấy lời khai, bước đầu đã làm rõ được hành vi của các đối tượng. Tuy nhiên, các đối tượng tham gia hoạt động đòi nợ cùng vợ chồng Chung – Thu hay không, cả về tính chất và mức độ thì cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý hình sự đối với các đối tượng này”, đại tá Tủa nói.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã triệu tập 4 người liên quan đến vụ án mạng trên để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn nợ nần lên đến 1,57 tỷ đồng.

Hiện trường vụ án

Theo điều tra, tại hiện trường vụ án phát hiện trên người nạn nhân Thu có 4 giấy vay nợ (bản photo) với tổng số tiền nợ lên đến 1,5 tỷ đồng. Trong giấy vay nợ thể hiện rõ ràng, bên cho vay là bà Trần Thị Thu, bên nợ là bà Nguyễn Thị Triệu (vợ Đàm Văn Lực). Từ chứng cứ này xác định, nguyên nhân vụ việc là do nợ nần giữa hai gia đình

Qua lấy lời khai nhân chứng, được biết, trước đó vợ chồng Chung – Thu có cho Lực mượn một số tiền lớn. Do nhiều lần đòi tiền Lực không được nên vợ chồng Chung – Thu đã thuê một nhóm côn đồ đến tận nhà gây sức ép vào sáng 20/6.

Sau khu vụ án mạng xảy ra, các đối tượng đòi nợ do cặp vợ chồng này thuê đến đã bỏ chạy trên 2 chiếc ô tô. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ được 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, hiện Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Yên Bái để tiếp tục truy tìm, bắt giữ các đối tượng liên quan khác.

Như đã đưa tin, khoảng 8h ngày 20/6, tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên xảy ra vụ án làm chết 3 người, trong đó có một cặp vợ chồng. Nạn nhân là ông Đàm Văn Lực (sinh năm 1963, trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), ông Nguyễn Khánh Chung và bà Trần Thị Thu. Vào thời gian này, vợ chồng ông Chung dẫn theo nhiều người chưa xác định được danh tính đến nhà Đàm Văn Lực đòi nợ.

Theo Công an , ông lực mở cổng cho ông Chung vào nhà đóng cổng lại. Sau đó, ông Lực cầm 2 con dao nhọn cán gỗ, dài khoảng 30cm đâm 2 nhát vào vùng vụng, phía sau lưng ông Chung, làm nạn nhân gục tại chỗ. Tiếp đó, ông Lực chạy đuổi, đâm bà Thu (vợ ông Chung) khiến người phụ nữ này chết tại mảnh ruộng lúa đối diện, cách cổng nhà ông Lực khoảng 32m.

Gây án xong, Lực quay về cổng nhà mình, đến cạnh ông Chung đang nằm và dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã vào cuộc làm việc. Tại hiện trường phát hiện trên người bà Thu có 4 tờ giấy vay nợ (bản photocopy) với tổng số tiền là 1.570.000.000 (Một tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng), thể hiện bên cho vay là bà Trần Thị Thu, bên nợ là bà Nguyễn Thị Triệu (vợ ông Đàm Văn Lực).

Thảm án ở Đan Phượng, Hà Nội

Theo Nga Đỗ/SKCĐ