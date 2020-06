Không cần đi đâu xa, ở Việt Nam cũng có khu suối khoáng Onsen 'sang xịn mịn' chuẩn Nhật

Cách đây vài ngày, khu suối khoáng Onsen chuẩn Nhật đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động. Khu nghỉ dưỡng suối khoáng Yoko Onsen Quang Hanh nằm ở TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh , cách Hà Nội khoảng 2h đi xe. Ngay từ những bức ảnh 'nhá hàng' đầu tiên, địa điểm nghỉ dưỡng 'sang xịn mịn' này đã khiến dân tình vô cùng tò mò, sôi sục bởi không gian thanh bình, an yên lọt thỏm giữa núi rừng cùng hàng loạt tiện nghi hiện đại.

Kể từ khi được phát hiện, suối khoáng nóng Quang Hanh đã được nhiều người tôn là 'báu vật trời ban' cho vùng đất Cẩm Phả. Được biết, khu suối khoáng Onsen này được xây dựng ngay trong suối khoáng Quang Hanh, nằm tách biệt hẳn với thành phố xô bồ nhộn nhịp, bao quanh là rừng cây xanh mướt tốt tươi và những ngọn núi đá hùng vĩ.



Nhìn từ trên cao, Yoko Onsen tựa như một thôn làng nho nhỏ ở Nhật Bản, an yên tĩnh lặng khác hẳn nơi đô thị đông đúc, nhộn nhịp. Từ những mái ngói dốc nâu nâu, những dải cờ cá chép truyền thống bay bay trong gió, đến những cây cầu gỗ và đường rải đá dẫn lối quanh khu nghỉ dưỡng, khiến du khách như lạc bước sang xứ sở Phù Tang. Những căn villa gỗ tại đây được thiết kế theo những tiêu chuẩn khắt khe, mang đậm phong cách kiến trúc truyền thống Nhật Bản. Những khu nhà nối thông nhau bằng các dãy hành lang Engawa, cửa mở thông ra khu vườn Nhật với những cây cảnh bonsai, suối cạn, đèn đá...

Đây là khu nghỉ dưỡng 5 sao với gần 30 bể tắm khoáng, được trang bị hệ thống lọc tuần hoàn liên tục đầu tiên tại Việt Nam, rất đa dạng với nhiều loại bể tắm như bể carbonate, bể tắm hang, bể tắm đá,... Tại đây cũng có khu xông hơi với các dịch vụ xông đá muối Himalaya, xông nóng, xông lạnh,... Bao quanh khu nghỉ dưỡng là cảnh núi non hùng vĩ, rừng cây tĩnh lặng thanh bình giúp du khách có một quãng thời gian thư giãn, xả hơi sau những ngày làm việc căng thẳng.

Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng cũng ghi điểm lớn khi sở hữu không gian rộng thoáng với kiến trúc độc đáo đậm chất Nhật Bản. Đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến phù hợp vào mùa hè này và cả sau đó cho những tín đồ ưa thích check-in, sống ảo.

Hiện thông tin về giá vé nghỉ dưỡng tại Yoko Onsen đang được cư dân mạng ráo riết săn tìm. Tuỳ thuộc vào gói dịch vụ, khách du lịch sẽ có những trải nghiệm khác nhau tại khu nghỉ dưỡng mới 'có một không hai' tại Quảng Ninh. Được biết, hiện tại lịch đặt chỗ đã kín hết tháng 6 và chưa có dấu hiệu hết hot trong những tháng tới đây.

Ảnh: Tổ quốc

Ảnh: Yoko Onsen Fanpage, Trí Thức Trẻ

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ