Khống chế thành công nam tài xế gây tai nạn giao thông, cởi trần, say rượu và có hành vi chống đối

Sáng sớm hôm nay ngày 24/7, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo Giao Thông, ông cho biết, đội nghiệp vụ công an quận đang phối hợp với công an địa bàn để giải quyết vụ tài xế ô tô cởi trần say rượu gây tai nạn, và có hành vi chống đối lại hiệu lệnh của cảnh sát tại ngã tư Bà Triệu - Tô Hiến Thành (quận Hai Bà Trưng).





Thông tin ban đầu được xác định là vào khoảng 21h20 ngày 23/7/2020, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại ngã tư Bà Triệu - Tô Hiến Thành. Vụ va chạm này diễn ra giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 30A-971.70 do một đàn ông điều khiển và xe máy mang biển kiểm soát 29D1-703.99 do một cô gái điều khiển.

Nam tài xế lái xe gây tai nạn có hiện tượng say xỉn

Sau tai nạn, nam tài xế ô tô đã ra khỏi xe trong tình trạng say xỉn, cởi trần và không xuất trình giấy tờ khi được tổ công tác cảnh sát giao thông yêu cầu. Không những vậy, nam tài xế này còn có những biểu hiện coi thường và chống đối người đang thi hành công vụ, lớn tiếng chỉ vào mặt, nhảy lên capo xe và có những lời lẽ lăng mạ cảnh sát.





Ngay sau đó, cảnh sát và người dân đã có thể khống chế được nam tài xế và đưa anh ta về phường để làm rõ.





Theo lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, hiện danh tính nam tài xế này vẫn đang được điều tra làm rõ. Còn danh tính của cô gái thì được xác định là chị N.H.L (SN 2002, trú tại 226 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã được đưa đến Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu.





Báo Tuổi Trẻ và xã hội sẽ còn cập nhật thêm thông tin về vụ việc này tới bạn đọc trong những bài viết tới.

Theo Phương Hoa/ SKĐS