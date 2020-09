Không chỉ có Ngọc Trinh, nhiều sao Việt cũng đã khoe dáng thành công với kiểu pose cực khó nhằn này!

Cụ thể, "Nữ hoàng nội y" đã đặt túi hiệu lên trên giày cao gót và chọn góc chụp khoe trọn đường cong nóng bỏng . Đây là kiểu tạo dáng khó, đòi hỏi sự cân bằng. Đặc biệt, với kiểu tạo dáng này, vòng eo con kiến, đùi thon gọn và vòng 3 đẩy đà của Ngọc Trinh cũng được khoe triệt để. Chỉ qua ảnh chụp góc nghiêng, Ngọc Trinh đã chứng minh đẳng cấp body khó ai có thể vượt qua. Sau sự kiện kỉ niệm 5 triệu followers khoe vòng 1 căng đẫy đà trong bộ váy cut táo bạo, Ngọc Trinh tiếp tục khiến dân tình rần rần khi khoe dáng thon với kiểu pose cực khó nhằn.

Dáng đẹp là thương hiệu vô giá của Ngọc Trinh.

Quá ưng kiểu tạo dáng khoe body cực đỉnh này, Ngọc Trinh quyết định chọn hẳn 5-6 bộ rồi chụp một thể cho bõ. Bên cạnh phong cách sexy với áo xuyên thấu cùng váy bó đen ngắn và túi hàng hiệu, cô nàng còn thử nghiệm phong cách công chúa cùng váy trắng scrunchies và túi hồng mini. Outfit trong party mừng 5 triệu followers cũng được Ngọc Trinh đem ra khoe dáng đúng chuẩn không cần chỉnh.

Từ phong cách sexy tới cá tính Ngọc Trinh đều "quẩy" đẹp.

Dù có lựa chọn trang phục nào thì cũng không thể giấu đi được trọn bộ 3 vòng với đường cong quyến rũ, vòng eo con kiến cùng đôi chân dài trứ danh. Ngọc Trinh là một trong ít những mỹ nữ showbiz có thể thoải mái đổi phong cách liên tục mà nhìn thế nào cũng vẫn thấy đẹp rạng ngời.

Ngọc Trinh rất chăm thử đa dạng phong cách.

Những khoảnh khắc này của Ngọc Trinh khi vừa mới đăng tải đã ngay lập tức nhận về lượng like và tương tác khủng, nhiều người còn cho rằng kiểu chụp ảnh này trở thành trend trong thời gian tới. Tuy nhiên, một số netizen lại hài hước trêu đùa "yêu nữ hàng hiệu": " Chị bảo cùng tạo trend với chị, nhưng túi và giày hiệu ở đâu thì chị không nói", "Em muốn lắm nhưng tìm đâu ra đồ như chị", "Nhìn thì mê, nhưng lực bất tòng tâm",...

Fan hết lời khen ngợi màn thả dáng cực đỉnh của Ngọc Trinh.

Những tưởng Ngọc Trinh là sao tiên phong sáng tạo ra kiểu chụp này nhưng trên thực tế trước Ngọc Trinh, Cao Thái Hà và YaYa Trương Nhi cũng đã tranh thủ khoe dáng với kiểu chụp ảnh này. Tuy nhiên, với sự đầu tư về trang phục cùng với body nóng bỏng, "chuẩn không cần chỉnh", Ngọc Trinh mới thật sự khiến netizen rần rần, hội chị em cũng thi tag nhau vào để cùng tạo trend.

Cao Thái Hà.

Yaya Trương Nhi và Cao Thái Hà đều chỉ lựa chọn body suit trơn đơn giản, ngoài mục đích khoe dáng thì không đem lại hiệu ứng "kinh ngạc" như Ngọc Trinh cùng outfit sang chảnh.

Yaya Trương Nhi.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ