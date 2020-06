Không có chuyện chó nghiệp vụ hy sinh trong lúc truy bắt Triệu Quân Sự

Trong quá trình truy bắt Triệu Quân Sự, lực lượng chức năng không chỉ huy động đông quân số mà còn sử dụng cả chó nghiệp vụ và flaycam để hỗ trợ. Trong quá trình sử dụng chó nghiệp vụ truy bắt phạm nhân có một số thông tin cho rằng, chó nghiệp vụ của lực lượng chức năng đã hy sinh.

Theo thông tin từ Biên phòng Đà Nẵng, trong 2 ngày qua đã có 4 chó nghiệp vụ phía Công an và 2 của biên phòng bị đuối sức cho nên được cho về nghỉ. Thông tin chó nghiệp vụ hy sinh là hoàn toàn sai.

Bác tin chó nghiệp vụ hy sinh trong lúc truy bắt Triệu Quân Sự

Nói về công tác truy bắt Triệu Quân Sự, đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết, đã phải rút bớt lực lượng khỏi núi Hải Vân và chỉ để lại những trinh sát, đặc nhiệm để mật phục.

Cũng theo đại tá Trần Mưu, việc rút bớt quân số khỏi đèo Hải Vân là để chuyển hướng truy bắt. Công an không công khai vây bắt rầm rộ mà chuyển sang “đánh chìm”. Đôi lúc sử dụng lực lượng công khai không hiệu quả bằng cảnh sát “chìm”. “Chúng tôi quyết tâm rất lớn trong việc truy bắt này", đại tá Mưu, nói.

Theo nguồn tin của báo Công an TP Hồ Chí Minh, Triệu Quân Sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, mỗi lần trốn trại, tên tội phạm này liên tục gây án tại các tỉnh thành nơi hắn đi qua. Ngoài trộm, cướp, Triệu Quân Sự từng đâm một thiếu tá quân đội trọng thương khi vô tình phát hiện hắn đang trộm cắp tại một cửa hàng điện thoại.

Công an, Quân đội, Biên phòng tổ chức vây ráp, truy bắt phạm nhân