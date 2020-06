Không còn thi đấu tại Thai League, Xuân Trường vẫn lọt top 4 ngoại binh được yêu thích nhất

Mới đây fanpage chính thức của Thai League đã đưa ra danh sách 4 cầu thủ ngoại binh được yêu thích nhất và tổ chức bình chọn để tìm người chiến thắng. Tiền về Lương Xuân Trường của Việt Nam đã bất ngờ lọt vào danh sách này, bên cạnh những tên tuổi khác gồm Aung Thu (Myanmar), Arifin (Singapore) và Vongchiengkham (Lào).

Vì Xuân Trường chỉ có thời gian ngắn chơi bóng tại Thái Lan nên thông tin này khiến dư luận rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ lại thì có thể thấy trong thời gian ít ỏi đó Xuân Trường đã kịp chiếm trọn trái tim người hâm mộ.

Sau những màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ Đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Lương Xuân Trường sang Thái Lan thi đấu trong màu áo của CLB Buriram United từ đầu mùa giải 2019.

Ở bến đỗ mới, Xuân Trường thường xuyên phải ngồi dự bị vì không thể cạnh tranh với các đồng đội. Thế nhưng trong những lần ít ỏi được ra sân, cầu thủ đã kịp ghi lại dấu ấn mạnh mẽ.

Tiền vệ của lò đào tạo HAGL và "thần đồng" bóng đá Thái Lan Suphanat Mueanta đã có màn phối hợp ăn ý. Tại AFC Champions League, Xuân Trường đã kiến tạo đẳng cấp để Suphanat sút tung lưới Bắc Kinh Quốc An.

Xuân Trường cũng từng được BTC Thai League trao giải Bàn thắng đẹp nhất năm sau pha lập công duy nhất cho Buriram United trong trận thắng Nakhon Ratchasim hồi cuối năm 2019.



Nỗ lực trong thi đấu, tinh thần cầu tiến, chuyên nghiệp và hăng hái trong tập luyện là những gì người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy ở cầu thủ này.

Tuy nhiên chỉ sau nửa mùa giải, Xuân Trường đã phải nói lời chia tay với Buriram United để về nước chơi bóng.

Rất nhiều người hâm mộ Thái Lan đã bày tỏ sự tiếc nuối khi Xuân Trường không còn thi đấu ở Thai League:

"Thật tiếc khi Buriram không đặt nhiều niềm tin ở Xuân Trường. Tôi nghĩ cậu ấy nên đến một đội bóng nhỏ hơn thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Hi vọng trong tương lai cậu ấy sẽ trở lại Thái Lan một lần nữa", một người hâm mộ bình luận.

Được biết, hiện tại Xuân Trường đang tập hồi phục tại Trung tâm PVF sau khi phẫu thuật chấn thương dây chằng. Dự kiến tới giữa tháng 6, cầu thủ này mới trở lại sân cỏ.

Your browser does not support HTML5 video.

Vì sao Lương Xuân Trường "chia tay" HAGL ngay sau trận thua Nam Định?

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ