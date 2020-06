Không được cho thăm mẹ, chị dùng dao đâm chết em dâu

Do tới thăm mẹ nhưng lại bị vợ chồng em trai ngăn cấm, người chị đã dùng dao đâm chết em dâu.

Ngày 14/6, Công an TP. Biên Hòa cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về vụ án mạng do chị gái dùng dao đâm chết em dâu. Hiện bà Trần Thị Lan (52 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra về hành vi " Giết người ".

Trước đó, vào sáng 13/6, bà Lan tới nhà em trai và em dâu ở KP.3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để thăm mẹ. Tuy nhiên đến nơi, gia đình em trai lại ngăn cản, không cho bà Lan vào thăm mẹ nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc nóng giận, bà Lan đã dùng dao đâm vào em dâu là bà Bùi Thị M. (50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) khiến nạn nhân bị thương nặng. Người nhà hoảng hốt chạy vào can ngăn nhưng không kịp, sau đó đưa bà M. tới Bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên do vết đâm quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Được biết, bà Lan và bà M. từng có nhiều lần mâu thuẫn trước đó, và đến ngày hôm qua thì bà Lan đã ra tay giết người trong cơn nóng giận. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, TAND tỉnh Thanh HÓa cũng đã xét xử một vụ án giết người tương tự, với bị cáo Hồ Văn Lương (43 tuổi, trú thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Được biết gia đình ông Lương và em trai ở trên cùng 1 mảnh đất, em trai ở cùng với bố mẹ trong căn nhà 2 tầng, còn gia đình Lương thì ở căn nhà cấp 4 ngay cạnh.

Do nhà vệ sinh chưa xây xong, nên vợ chồng Lương vẫn dùng chung với nhà em trai. Ngày 8/9/2019, ông S.L. (bố đẻ của Lương) tới nói với Lương là vợ chồng em trai không cho nhà Lương sử dụng chung vệ sinh nữa. BỨc xúc, Lương gọi chị N.T.H. (em dâu Lương) tới nói chuyện, hai bên xảy ra cự cãi nhưng được người nhà can ngăn.

Đến tối cùng ngày, Lương qua nhà em trai để tắm rửa thì gặp chị H. đi qua. Do bức xúc chuyện lúc chiều, Lương đã lấy kéo trong bếp và đâm trọng thương em dâu. TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Lương 6 năm tù giam về tội danh Giết người.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ