Không khí lạnh chính thức đổ bộ vào miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 23 độ C

Sau những ngày oi nóng, Thời tiết Hà Nội đã dịu mát hơn nhờ không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, kết hợp với bão số 5 khiến Bắc Bộ đón những đợt gió đầu mùa đầu tiên. Được biết, người trong sáng 18/9, người dân Thu đô đã có thể cảm nhận được rõ rệt cái se lạnh của tiết trời thu, nhiệt độ ngày và đêm cũng đã giảm rõ rệt.

Hà Nội chính thức đón đợt gió mùa đầu tiên trong năm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 17/9 không khí lạnh đã tăng cường và làm ảnh hưởng đến nhiều khu vực Bắc Bộ. Đến sáng ngày 18/9, không khí tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong sáng ngày hôm nay 18/9, Bắc Bộ đã đón một số cơn mưa rào và dông. Cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 18/9 Bắc Bộ sẽ chuyển sang thời tiết mùa thu dịu nhẹ, nhiệt độ giảm rõ rệt.

Dự báo thời tiết tại các khu vực cho thấy, phía Tây Bắc Bộ từ sáng sớm ngày 18/9 có thể có mưa rào và dông, cục bộ có thể có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22-31 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ từ sáng sớm 18/9 có khả năng xảy ra mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Khu vực đồng bằng có thể xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ dao động trong khoảng 23 - 30 độ C.

Khu vực Hà Nội sau chuỗi ngày nắng nóng oi bức đến sáng nay đã có thể thấy rõ thời tiết chuyển mát. Tuy nhiên, cần đề phòng có mưa rào và dông vào sáng sớm và đêm muộn. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại Thủ đô dao động trong khoảng 23 - 30 độ C, và đây cũng là lúc thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau dạo phố, cảm nhận tiết trời mùa thu Hà Nội.

Thời tiết khu vực miền Trung và miền Nam

Những ảnh hưởng từ bão số 5 nên khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 3, mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Nam, gió mạnh lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão có thể mạnh lên cấp 9, giật cấp 11, sau đến đêm sẽ yếu dần. Nhiệt độ khu vực này dao động khoảng 23 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, sau đến đêm mưa giảm dần. Gió tây nam cấp 3. Cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 - 29 độ C.

Thời tiết tại các tỉnh Nam Bộ có thể có mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 3, trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ của các tỉnh Nam Bộ dao động trong khoảng từ 23 - 32 độ C.





