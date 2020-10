Không khí lạnh tràn về gây mưa lớn ở Bắc Bộ, Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên toàn miền Bắc hôm nay có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, vùng núi xuất hiện mưa to cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất đặc biệt ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ chiều và đêm nay cũng có mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.