Trung thu sớm trên Hàng Mã, người dân nô nức vui chơi nhưng vẫn phải tuân thủ yêu cầu chống dịch

Còn 5 ngày nữa là Trung thu 2020 đã chạm ngõ, hàng ngàn người dân thủ đô đã tranh thủ đổ về những khu chợ truyền thống để cảm nhận không khí nhộn nhịp của ngày tết Trung thu. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội cũng đã có những dấu hiệu tích cực song lực lượng chức năng vẫn yêu cầu người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang, xịt khuẩn tay.

Người dân vẫn phải tuân thủ yêu cầu chống dịch trước khi vào chợ

Năm nay trên các tuyến đường như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Chai, Hàng Khoai đã được cấm các phương tiện giao thông để phục vụ lễ hội. Thời gian cấm đường là từ 7h-22h, sau ngày 1/10 các phương tiện sẽ lại được di chuyển bình thường.

Con phố Hàng Mã tấp nập người mua kẻ bán

Từ chiều hôm qua 26/9, tại các khu chợ này đã tấp nập người mua kẻ bán. Năm nay các mặt hàng trung thu truyền thống như đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ, trống,.... đều được trưng bày trên khắp các gian hàng. Các tiểu thương cho biết, giá cũng những sản phẩm này vẫn được giữ nguyên và không có gì thay đổi so với năm ngoái. Nhìn chung những chiếc mặt nạ giấy chỉ có giá từ 20-25k, đèn ông sao, đèn lồng cũng chỉ khoảng 30-40k.

Những chiếc mặt nạ được bán với giá 'rẻ bèo'

Các tiểu thương cũng treo biển "không chụp ảnh" ở ngay trước cửa hàng để hạn chế việc người dân đến chụp mà không mua đồ, gây ách tắc giao thông.

Tiểu thương treo biển không chụp ảnh để tránh ách tắc

Nhiều bạn trẻ đã đến đây để dạo chơi và chụp ảnh, ngắm nhìn những con phố trung thu truyền thống để cảm nhận nguyên vẹn không khí ngày xưa

Phố Phùng Hưng cũng đã thắp sáng lên những chiếc đèn lồng trắng báo biệu một mùa trung thu nữa lại về, lòng người càng thêm háo hức bâng khuâng

Your browser does not support HTML5 video.

Cận Tết Trung thu, phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu

Xem thêm: 5 tuyến đường ở phố cổ sẽ bị cấm để phục vụ lễ hội Trung thu 2020





Theo Phương Hoa/SKCĐ