Không khởi tố vụ cô gái 'bom' 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên

Cà Thị Út. Báo Giao Thông đưa tin, ngày 10/11, lãnh đạo công an TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên ) cho biết, sau khi điều tra vụ 'bom' 150 mâm cỗ xảy ra trên địa bàn công an đã làm theo đúng quy trình tố giác tội phạm và quyết định không khởi tố vụ án cũng không xử phạt hành chính với

Cụ thể, vị lãnh đạo này cho biết: Trong quá trình điều tra công an nhận thấy không có dấu hiệu hình sự. Đây là vấn đề liên quan đến vấn đề tranh chấp dân sự nên đã hướng dẫn nhà hàng T.P. làm các thủ tục để kiện cô Út ra tòa.

Trước đó, khi bị triệu tập về cơ quan để điều tra, Cà Thị Út (SN 1996, ở xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ) khai nhận, do thường xuyên ăn nhậu tại quán T.P. nên quen biết chủ nhà hàng là anh Vũ Thế L. Sau đó, Út khoe bản thân đang công tác ở một cơ quan nhà nước và được anh L. tin tưởng.

Tháng 8/2020, Út đặt anh L. làm 7 mâm cơm trị giá 7 triệu đồng để tiếp khách cơ quan. Sau đó, Út yêu cầu anh chuyển đến địa chỉ mà mình cung cấp. Khi anh L. đòi tiền, Út nói dối sau này sẽ tổ chức đám cưới ở nhà hàng của anh rồi trả luôn tiền một thể.





Đến 22/9, Út gọi anh L. yêu cầu cung cấp 156kg gà sống cùng 40kg giò và 180 triệu đồng để tổ chức báo hỉ tại nhà gái. Tổng số tiền là gần 23 triệu đồng. Tiếp đến, Út còn đặt dựng phông rạp cùng 150 mâm cỗ tại nhà hàng anh L.

Từ ngày 24 đến 26/9, anh L. đã chuyển cho Út đủ số thực phẩm yêu cầu; đến 30/9 sắp xếp 150 mâm cỗ cưới mà chưa nhận trước một đồng cọc nào từ Út, toàn bộ đều thỏa thuận qua miệng.

Sau đó, Út mất hút, bỏ trốn khỏi địa bàn sinh sống, ngắt liên lạc. Đến 18h ngày 1/10, Công an TP Điện Biên Phủ cùng với Công an phường Mường Thanh đã tìm thấy Út tại khu vực gần biên giới ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.





Nhà hàng cho biết, tổng chi phí 150 mâm cỗ cùng tiền công dựng rạp khoảng 200 triệu đồng.



