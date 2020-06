Không lo chia tay người yêu, chàng trai 9x vác gấu bông đi khắp Đà Lạt

Đà Lạt vốn luôn là một trong những địa điểm du lịch ưa thích bậc nhất của giới trẻ, với thời tiết se se lạnh lạnh, không khí trong lành và phong cảnh nên thơ. Thông thường, du khách tới thăm Đà Lạt hay đi cùng người thân, bạn bè hay với người yêu, để cùng nhau ghi lại những kỉ niệm đáng nhớ. Trên những group du lịch ở Facebook, không ít cặp đôi lại lo lắng rằng sẽ chia tay người ấy của mình sau khi đi du lịch Đà Lạt, vốn dĩ nguyên nhân chẳng phải do Đà Lạt, mà là do cả hai nhìn thấy những điểm khác biệt, mâu thuẫn... Có lẽ nếu lo lắng, các bạn trẻ có thể học tập anh chàng Nhật Hoàng (25 tuổi, Đà Nẵng) dưới đây, quyết tâm du hí khắp Đà Lạt một mình, với một người bạn đồng hành đặc biệt, là một chú gấu bông dễ thương.

Vừa qua, Hoàng đã tự lên kế hoạch khám phá 'thành phố mộng mơ' Đà Lạt một mình, thay vì rủ thêm người thân hay bạn bè. Trong suốt chuyến du lịch tự túc ấy, Hoàng Nhật sát cánh cùng chú gấu trúc bằng bông, khám phá hết những điểm check-in nổi tiếng tại Đà Lạt. Bất kể là đi đến đâu, Hoàng đều đem theo chú gấu trúc nhỏ, chụp hình check-in cho người bạn đặc biệt rất có tâm.

Nhật Hoàng tâm sự, chú gấu bông này là một món quà do bạn thân anh tặng từ lâu, nhưng mãi đến khi du hí Đà Lạt anh mới quyết định mang theo. Vi món đồ khá nhỏ, Hoàng không gặp mấy khó khăn khi di chuyển khắp những địa điểm nổi tiếng trong thành phố. Với Nhật Hoàng, Đà Lạt quả thực là một thành phố "quốc dân", với đu những địa điểm hấp dẫn. Nơi mà Hoàng ấn tượng nhất phải kể đến chợ đêm ngay tại trung tâm thành phố, với view bên hông chợ đẹp mê li, cùng những món ăn đường phố ngon lành như dâu lắc, bánh tráng nướng, súp cua ấm bụng...

Tất nhiên, việc mang chú gấu bông đi theo và check in ở những địa điểm du lịch đông người rất thu hút sự chú ý. Hoàng cho biết anh nhận được khá nhiều ánh mắt tò mò, lời bàn tán ngược xuông, nhưng do tính cách có phần nghịch ngợm nên Hoàng không hề cảm thấy ngại ngùng. Anh chỉ ngại là vô tình ghé thăm Đà Lạt vào đúng mùa mưa, nên người bạn đồng hành dễ bị dính bẩn và ẩm ướt. Dẫu vậy, Hoàng vẫn cảm thấy đây là một "người bạn" phù hợp để du lịch cùng, trong những chuyến đi tới đây anh vẫn quyết đem theo "cậu".

Hoàng cùng chú gấu bông vi vu khắp Đà Lạt , từ dừng chân tại bức tường vàng tại Tiệm bánh Cối xay gió - biểu tượng nổi tiếng của Đà Lạt, cánh đồng cẩm tú cầu đến đồi chè Cầu Đất để săn mây sáng sớm. Địa điểm mà Hoàng thích nhất là rừng thông, với những rặng cây cao to hùng vĩ, mang trong mình sức sống mãnh liệt, ẩn mình trong làn sương mờ mờ lãng mạn nơi đây. Đà Lạt cũng có vô số những quán cà phê nổi tiếng với view đẹp, chẳng hạn như thiên đường xứ ngàn hoa' Panorama Coffee. Cho dù là ngồi nhâm nhi li cà phê tại đây ở bất cứ thời điểm nào, du khách cũng có thể thỏa sức nhìn ngắm khung cảnh mộng mơ, trữ tình của Đà Lạt.



Được biết, kể từ năm 15 tuổi đến nay, Hoàng đã du lịch tới vô số địa điểm ở khắp mảnh đất hình chữ S. Hiện tại, chỉ còn riêng miền Tây và Tây Nguyên là anh chàng 9x này chưa có cơ hội khám phá, thăm thú. Hoàng Nhật tâm sự, dự kiến anh sẽ ghé thăm những địa điểm này trong thời gian sắp tới, với mục tiêu là trước năm 30 tuổi sẽ đi trọn vẹn 64 tỉnh thành của Việt Nam.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ