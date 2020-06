Chần thịt qua nước sôi tưởng tốt mà hại bất ngờ, có một cách rửa sạch thịt lợn đơn giản hơn nhiều

Không ít bà nội trợ hàng ngày vẫn chần thịt qua nước sôi vì cho rằng cách này làm sạch thịt hiệu quả nhất. Thực tế, các chuyên gia khẳng định đây là Cách làm sai lầm, thậm chí là có hại cho Sức Khỏe

Vì sao không nên chần thịt qua nước sôi?



Từ lâu nhiều bà nội trợ đã quan niệm mua thịt về phải chần qua nước sôi là cách làm sạch nhất. Cho thịt vào luộc sơ, hoặc bỏ vào nước sôi thêm vài hạt muối để thịt ra hết bọt đen là hết mùi hôi tanh.



Không chỉ các bà nội trợ thông thường mà thậm chí nhiều đầu bếp, food blogger nổi tiếng cũng mắc sai lầm này. Nhiều người thậm chí không chỉ chần một lần mà luộc qua 2-3 lần nước để chắc chắn thịt không còn mùi hôi, tạo cảm giác yên tâm khi ăn.



Nói về vấn đề này, PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, cho biết, cách chần thịt qua nước sôi là hoàn toàn sai lầm. Cách này không những không loại bỏ được tạp chất trong thịt mà ngược lại còn khiến các chất độc nếu có trong thịt sẽ thấm ngược trở lại vào bên trong.



Nguyên nhân do khi chàn thịt qua nước sôi sẽ làm miếng thịt co lại, “ngậm” chặt các hóa chất bẩn không đào thải ra bên ngoài.



“Nếu cho thịt vào nước đun sôi, nhiệt độ cao khiến các protein bề mặt bên ngoài thịt đóng vón lại, các chất bên trong không thôi ra được, tương tự các chất độc cũng đóng vón lại. Điều này rất không tốt và là cách làm sai lầm mà nhiều người mắc phải”, PGS.TS Thịnh khẳng định.

Cách rửa thịt heo hết hôi



Nếu dùng nước sôi chần thịt là sai lầm thì có cách nào để rửa thịt heo hết hôi. PGS.TS Thịnh cho biết, cách hữu hiệu để loại bỏ chất bẩn và hóa chất có trong thịt lợn là, khi mua về, chị em rửa thật sạch nhiều lần bằng nước. Cẩn thận hơn có thể dùng muối hoặc hòa nước muối loãng để rửa thịt rồi rửa lại bằng nước sạch.

Rửa thịt bằng nước sạch hoặc với muối là đủ sạch



Nếu lo ngại thịt bị hôi thì khi luộc nên cho thêm chút gừng, hành, luộc bằng nước lạnh vừa tạo độ ngọt cho nước mà khử mùi hôi của thịt. Trong quá trình luộc nên nhớ hớt bỏ bọt váng nổi lên trên.



Cũng theo PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, thịt được bơm ngậm hóa chất rất khó nhận biết bằng mắt thường. Chị em chỉ có thể chọn mua thịt tại các cửa hàng uy tín, được chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm.



Khi đi chợ nên chọn những miếng thịt có màu hồng sáng, bì mềm mại, thớ thịt săn và đàn hồi tốt. Không nên chọn miếng thịt ít mỡ, lỏng lẻo và chuyển màu khác lạ. Đặc biệt, thịt phải không có mùi ôi thiu hay mùi Thuốc kháng sinh



Nếu thấy miếng thịt có những biểu hiện lạ như: chuyển màu lạ, mùi hôi, ra nhớt… thì tuyệt đối không nên ăn để tránh nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mẹo phân biệt thịt lợn tươi – thịt ôi. Video: VTC

Theo Hà Ly/SKCĐ