Không phải phở hay bánh xèo, chuối nếp nướng mới là "món ăn đường phố ngon nhất thế giới"

Trước đó, vào năm 2013, lễ hội ẩm thực đường phố World Street Food Congress (WSFC) đã được tổ chức tại Singapore. Đáng chú ý, trong lễ hội này, một món ăn đặc sản bình dân của Việt Nam đã vinh dự được công nhận là "món ăn đường phố ngon nhất thế giới", đánh bại nhiều "đối thủ" đáng gờm từ các quốc gia khác trên thế giới.

Danh hiệu này đã dành cho món chuối nếp nướng Nam Bộ, với thành tích bán hơn 700 phần/ngày trong suốt 2 tuần diễn ra lễ hội. Hằng ngày, sạp bán chuối nếp nướng này liên tục đông nghịt du khách, trở thành món ăn được ưa thích nhất suốt lễ hội ẩm thực.

Điều gì đã làm nên món ăn đặc sản bình dân nhưng lại hấp dẫn du khách đến vậy? Một dĩa chuối nướng ngon phải có chuối sứ hoặc chuối xiêm ngon lành, chín kĩ. Chuối sau đó sẽ được bọc với cơm nếp mềm mềm, dẻo dẻo, cuốn lá chuối tươi rồi nướng trên than hồng. Sau đó chuối nướng sẽ được cắt thành miếng vừa ăn, chan thêm cốt dừa béo ngậy, rắc thêm "topping" tùy ý.

Để món chuối nếp nướng ngon lành, nếp phải không được bọc quá dày, bám đềm quanh chuối, nước cốt dừa không được nhạt nhẽo, phải thơm thơm, ngậy ngậy. Ngay từ khâu chuẩn bị, đầu bếp đã phải lựa chọn kĩ lượng từng quả chuối, chọn gạo nếp dính, nấu nước cốt dừa sao cho thật đúng vị,...

Thơm ngon là thế, chẳng trách món chuối nếp nướng này đã hớp hồn cả những thần tượng Hàn Quốc. Đầu năm 2019, trong một dịp ghé thăm Việt Nam, nhóm idol Super Junior đã mê mẩn món chuối nếp nướng Sài Gòn này. Thậm chí món đặc sản bình dân này còn ngon lành đến mức tất cả đã mãi mê ăn đến hết sạch trong buổi livestream, quên cả việc hướng lên màn hình trò chuyện với khán giả.

Nếu có ghé thăm du lịch Sài Gòn, nhớ đừng quên nếm thử món chuối nếp nướng mộc mạc mà ngon lành này nhé. Một vài cửa hàng bán chuối nếp nướng ngon thần sầu ở TP.HCM là: Chuối nếp nướng Nam Bộ - Út Lúa, Chuối nếp nướng Võ Văn Tần, Chuối nếp nướng Trần Đình Xu,...

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ