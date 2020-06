Không thể tin được: Nhạc của BTS có thể làm 'hồi sinh' nữ bệnh nhân COVID-19 nguy kịch!

Bệnh nhân chiến thắng "COVID-19" nhờ âm nhạc của BTS là một cô gái tên Esther. Khoảng 2 tháng trước, Esther được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 và buộc phải nhập viện Methodist (San Antonio, bang Texas, Mỹ) để điều trị.

Esther là một trong những ca bệnh nặng được điều trị tại đây. Các bác sĩ nhận định cơ thể của nữ bệnh nhân rất suy nhược, cô dường như đã đánh mất toàn bộ hy vọng và khát khao sống. Esther yếu ớt đến mức cô được cho là sẽ khó có thể qua khỏi.

Mặc dù tình hình của Esther ngày càng nguy kịch nhưng những nhân viên y tế của bệnh viện Methodist không từ bỏ bất kỳ hy vọng nào dù là mong manh nhất. Họ cố gắng giúp cô hồi phục bằng mọi phương pháp, kể cả... âm nhạc.

Esther làn fan hâm mộ của nhóm nhạc đình đám BTS

Esther rất thích nhóm nhạc Hàn Quốc BTS, và các nhân viên y tế biết âm nhạc tích cực có tác động như thế nào đến cơ thể của con người. Do đó, một vài y tá đã thực hiện đoạn clip BTS Beats COVID Blues (BTS đánh bại nỗi buồn COVID) và đăng lên mạng xã hội . Trong clip, 3 y tá trong bộ trang phụ quen thuộc, đã thực hiện các động tác vũ đạo trên nền nhạc vui tươi của BTS.

Ngay khi xuất hiện, video này đã nhanh chóng chóng thu hút sự chú ý và được cư dân mạng khắp thế giới chia sẻ kèm hashtag #EncourageEsther (Động viên Esther). Hàng ngàn lời động viên, khích lệ từ khắp nơi đã được gửi tới cho cô gái đang chống chọi với căn bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona.

Hình ảnh của các thành viên BTS và các lời chúc được dán trong phòng bệnh để động viên Esther

Những lời chúc của được in ra và dán lên tường phòng bệnh, đoạn video cũng được phát đi phát lại để Esther có thể nghe được, mong việc này có thể giúp cô lấy lại ý chí chiến đấu với bệnh tật.

Và thật diệu kỳ, không lâu sau, Sức Khỏe của Esther bắt đầu tốt lên. Cô gái có thể đáp ứng tốt hơn với các biện pháp điều trị và vài hôm sau đã bất ngờ đứng dậy đi lại từ từ quanh phòng trong sự kinh ngạc của mọi người. Chẳng bao lâu sau, Esther cũng đã có thể ngừng sử dụng các loại máy móc hỗ trợ.

Cuối cùng, cô nàng chính thức đánh bại được SARS-CoV-2 khi kết quả xét nghiệm kiểm tra cho thấy cô đã âm tính với virus này.

Esther đã hồi phục thần kỳ nhờ âm nhạc và tình cảm của mọi người

Esther nhanh chóng được chuyển sang khoa phục hồi sức khỏe. Tại đây, Esther đã gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người và nói rằng, chính âm nhạc tích cực cùng sự động viên của cộng đồng mạng đã chạm đến trái tim của cô, giúp cô mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian khó khăn vừa qua và có cú "lội ngược dòng" ngoạn mục.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ