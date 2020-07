Không thua kém Ngân 98, Ngọc Trinh khoe vòng 1 "căng tròn" bất chấp tin đồn gầy đét vì giảm cân

Trong chuyến đi du lịch cùng hội bạn thân và ông bầu Vũ Khắc Tiệp mới đây, Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng không khỏi "rùng mình" với thân hình gầy trơ xương, thiếu sức sống. Khung xương thấy rõ, vòng 1 "biến mất" và hàng loạt trang phục luôn phải trong tình trạng cuốn kẹp để không tuột là bằng chứng cho thấy cuộc chiến vòng eo đang khiến nữ hoàng nội y "kém sắc".

Những hình ảnh lộ xương sườn gần đây của Ngọc Trinh.

Vậy mà trong những hình ảnh mới đây, Ngọc Trinh đã "đốt mắt" fan bằng những hình ảnh cực nóng bỏng , khoe gò bông đào căng đầy. Buổi chụp hình quảng bá sản phẩm lấy concept Trung Quốc cổ trang với hàng loạt trang phục và phụ kiện đậm chất Trung Hoa cổ.

Concept Trung Hoa cổ của Ngọc Trinh.

Hai bộ trang phục đỏ tươi và xanh coban dài thướt tha khiến làn da trắng của Ngọc Trinh trở nên càng nổi bật. Phụ kiện tóc vàng ánh kim và tóc giả khiến nữ hoàng nội không khỏi than trời vì quá nặng.

Nữ hoàng nội y than "lủng đầu" vì trang sức quá nặng.

Như để phản pháo lại anti-fan chê thân hình của mình là gầy gò, ốm yếu và vòng 1 kém đẫy đà, Ngọc Trinh đã đăng story kèm dòng chữ: "Muốn to là to muốn nhỏ là nhỏ kaka". Đây là động thái đáp trả cực gắt tới từ nữ hoàng thị phi một thời.

Cận cảnh khoảnh khắc khoe vòng 1 và đáp trả antifan của Ngọc Trinh.

Không biết Ngọc Trinh đã tìm cách hô biến vòng 1 to nhỏ theo ý muốn thế nào nhưng không thể phủ nhận Ngọc Trinh rất gợi cảm và nóng bỏng trong bộ ảnh lần này.

Bộ trang phục màu xanh coban đậm chất cổ trang.

Chia sẻ về body hiện tại của mình, Ngọc Trinh cho hay: “Hiện tại chị 49kg nhưng vòng nào vẫn ra vòng đó, chỉ có điều người chị mình dây nên xương vai và phần cổ bị ốm nên nhìn ốm thôi. Chị sẽ giữ số cân 49kg này để lên hình đẹp. Mặt của chị cũng nhỏ và không bị bự ra, tại vì giữ số cân này mới có vòng eo nhỏ. Mặc dù vòng 3 bị xuống 2 phân, tay chân cũng ốm nhưng chị thích như vậy, người yêu chị cũng thích như vậy chứ không thích chị mập lên”.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ