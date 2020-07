Khu đô thị thương mại J-Dragon - viên ngọc quý giữa trung tâm Cần Đước

Hàng “hot” trong lõi thương mại

Đất nền, nhà phố trong lõi thương mại – gần chợ, trung tâm hành chính luôn là sản phẩm được nhiều nhà đầu tư săn đón vì tính thanh khoản tốt, tỷ lệ tăng giá cao hơn so với sản phẩm cùng khu vực nhờ giá trị kinh doanh, thu lợi nhuận ròng hàng tháng thông qua buôn bán hoặc cho thuê. Sản phẩm này, ngoài giới đầu tư địa ốc quan tâm, thì nhóm khách tiểu thương, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng rất ưa chuộng vì đáp ứng nhu cầu mở cửa hàng buôn bán, kinh doanh dịch vụ.

Chị Vũ Thị Yến, hiện là chủ đại lý kinh doanh máy bay cho biết “Cần Đước là khu vực đặc biệt phát triển trong 2 năm gần đây, tôi đã nghiên cứu và đang có ý định mở một cửa hàng bán vé máy bay, cho thuê xe du lịch trong thị trấn. Những tuyến đường lớn, gần khu thương mại và giá đất khoảng trên dưới 2 tỷ. Thuận lợi để tôi kinh doanh bên dưới và ở bên trên là đẹp nhất”.

Dự án thương mại J-Dragon – nằm trong lõi thương mại vừa “lộ diện” ra thị trường.

Dưới góc nhìn một đơn vị kinh doanh nhiều năm tại thị trường ven TP.HCM, ông Đoàn Hiếu Nhân, Giám đốc kinh doanh dự án J-Dragon, dự án trong lõi thương mại, mặt tiền Trần Hưng Đạo, liền kề chợ Cần Đước chia sẻ: “Dự án chỉ vừa được giới thiệu ra thị trường nhưng tỷ lệ khách hàng quan tâm rất tốt, đặc biệt là khách tiểu thương và nhóm đầu tư từ TP.HCM, Long An và các tỉnh lân cậng. Ngoài vị trí thì giá sản phẩm tại thị trường Cần Đước – Long An còn “mềm” hơn so với TP.HCM và các tỉnh thành khác, nhưng triển vọng tăng trưởng tốt vì thuộc trục thành phố vệ tinh, trục động lực phát triển vùng nên khoảng tăng trưởng được đánh giá còn mạnh”.

J-Dragon – Vị trí định thành công

Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ - dự án bất động sản chỉ cần sở hữu “1 trong 3” yếu tố trên là được giới đầu tư “săn đón” dù được định vị giá cao hơn 20% so với sản phẩm cùng khu vực. Song Khu đô thị thương mại J-Dragon đặc biệt khi hội tụ đến 3 giá trị trên vì tọa lạc mặt tiền Trần Hưng Đạo lộ giới 30m (cận lộ), liền kề chợ Cần Đước, trung tâm hành chính (cận thị), và giáp sông Cần Đước (cận giang). Từ đây chỉ mất 3 - 5 phút có thể tiếp cận Bệnh viện , chợ, trường học, trung tâm hành chính, KCN cầu cảng Phước Đông; 20 – 40 phút di chuyển tới trung tâm TP.HCM, chợ đầu mối Bình Điền, sân bay Tân Sơn Nhất thông qua các tuyến đường huyết mạch QL50, QL1A, TL835, TL826.

Đặc biệt, Cần Đước – Long An là một trong những tỉnh thành thuộc hệ thống thành phố vệ tinh của TP.HCM nên được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, tiện ích, văn hoá, y tế và giáo dục. Là vùng công nghiệp phía Đông, cửa ngõ kết nối giao thương ĐBSCL & TP.HCM nên tiềm năng tăng trưởng mạnh.

Tại vị trí đắc địa, J-Dragon được mạnh tay đầu tư thành Tổ hợp khu đô thị thương mại dịch vụ chuẩn Singapore kết nối trung tâm thương mại D-Mall, chợ truyền thống và tuyến phố shophouse dài gần 1 km tạo thành hệ thống kinh doanh bán sỉ và lẻ, dịch vụ đẳng cấp nhất khu vực. Dự án được giới với giá dự kiến từ 20 triệu/m2,mức giá này hiện chỉ bằng 40% so với các tuyến đường lớn lân cận là Trần Hưng Đạo và Quốc lộ 50, do đó sản phẩm hiện có mức độ quan tâm rất tốt với nhà đầu tư, cũng như nhóm khách hàng mua để kinh doanh tại chỗ.

