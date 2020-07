Khu du lịch xây dựng trái phép vẫn hoạt động và câu chuyện xử lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương

Khu du lịch nghỉ dưỡng và tắm bùn Happy House (tại thôn 4, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 9 km, cách UBND xã Ea Kao khoảng 1 km.

Khu du lịch được xây dựng trên diện tích 4.200 m2 dù chưa được cấp phép xây dựng, chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. Khu du lịch do bà Nguyễn Thị Ái Vy (30 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) làm chủ. Các hạng mục xây dựng trái phép gồm: nhà điều hành, bể bơi, các dãy nhà thiết kế theo kiểu homestay, phía trước mỗi căn nhà được bố trí bồn tắm bùn và khu ăn nhậu với các nhà chòi gỗ nhìn ra cánh đồng lúa.





Sau khi phát hiện, UBND xã Ea Kao đã tiến hành đo đạc, xác định mức độ vi phạm của cá nhân bà Ái Vy. Theo đó, xã kết luận bà Ái Vy chỉ có 400 m2 đất thổ cư nhưng đã tự ý xây dựng khu du lịch trên phần đất 4.200 m2, vượt nhiều lần hạn mức thổ cư cho phép.

2. Do những sai phạm liên quan đến giấy phép kinh doanh , xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp…, khu du lịch này từng bị ngành chức năng TP Buôn Ma Thuột xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6,5 triệu đồng và yêu cầu ngừng thi công. Bà Vy bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng lần đầu ngày 6-3, và bà Vy đã nộp phạt. Sau đó, bà Vy cũng bị UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6,5 triệu đồng về hành vi chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất phi nông nghiệp (làm nhà hàng, khu sinh thái) với tổng diện tích gần 290m

Trong các quyết định xử phạt, cơ quan có thẩm quyền đều yêu cầu bà Vy khắc phục tình trạng đất ban đầu. Tuy nhiên, hiện nay Happy House hàng ngày vẫn đón khách đến ăn uống, cho lưu trú qua đêm.

Ngành chức năng TP Buôn Ma Thuột cũng buộc chủ khu du lịch này khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, theo ghi nhận, hiện trạng trước đây của khu du lịch trái phép vẫn hiện hữu, chưa có dấu hiệu khắc phục sai phạm.

Trong bối cảnh bị yêu cầu ngưng hoạt động để khắc phục sai phạm, khu du lịch này vẫn đón và phục vụ khách. Nếu du khách tắm bùn sẽ trả phí 1,2 triệu đồng/bồn tắm. Mỗi bồn tắm tối đa khoảng 8 người. Nơi đây cũng phục vụ khách có nhu cầu lưu trú qua đêm, giá khoảng 1 triệu đồng/phòng/ngày. Ngoài ra còn kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Sáng 22/7, phóng viên ghi nhận có khoảng 20 khách đến tham quan tại khu du lịch Happy House. Theo một nhân viên tại đây, quán chủ yếu phục vụ du khách đến tắm bùn, ăn uống buổi trưa và lưu trú qua đêm. Các hoạt động của khu du lịch vẫn diễn ra bình thường như lúc trước.

Chủ tịch UBND xã Ea Kao cho biết cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở xã đã không kịp thời phát hiện sai phạm, dẫn đến việc khu du lịch không phép nhưng vẫn được xây dựng, khai trương và đưa vào hoạt động. Theo đại diện UBND TP Buôn Ma Thuột, sắp tới, ngành chức năng của thành phố sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn để xử lý những sai phạm liên quan khu du lịch này.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Sống ảo hết mình tại những quán cà phê đẹp nhất Buôn Ma Thuột

Theo Minh Phương/SKCĐ