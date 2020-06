Đắp mặt nạ trước khi ngủ hay makeup hóa ra không phải thời điểm tốt nhất như chị em vẫn làm

Đắp mặt nạ là bước chăm sóc da không thể thiếu hàng tuần của mỗi cô nàng. Trước nay chúng ta vẫn nghĩ thời điểm đắp mặt nạ tốt nhất là buổi tối trước khi đi ngủ hay trước khi makeup.

Đáng tiếc điều này không đúng với tất cả các loại mặt nạ. Hãy xem bạn đang dùng loại mặt nạ gì và công dụng ra sao mới biết được khung giờ đắp mặt nạ tốt nhất.

Đắp mặt nạ làm sạch sâu trước khi ngủ



Loại mặt nạ làm sạch sâu (Deep cleaning) có tác dụng làm sạch bụi bẩn bám sâu trong lỗ chân lông. Cơ chế này có thể khiến những nốt mụn ẩn, Loại mặt nạ làm sạch sâu (Deep cleaning) có tác dụng làm sạch bụi bẩn bám sâu trong lỗ chân lông. Cơ chế này có thể khiến những nốt mụn ẩn, Mụn trứng cá được đẩy lên bề mặt da. Do đó, bạn nên nhớ chỉ đắp mặt nạ này vài ngày trước các sự kiện quan trọng.



Thời điểm đắp mặt nạ làm sạch sâu tốt nhất là vào buổi tối, trước khi đi ngủ. Không nên dùng mặt nạ này trước khi trang điểm vì khả năng mỹ phẩm, kem nền hay phấn phủ sẽ làm bít tắc lỗ chân lông của bạn.





Đắp mặt nạ cấp nước bất cứ lúc nào



Mặt nạ cấp nước (hydrating) thường được sử dụng phổ biến bởi nó là cứu cánh cho làn da khô, thiếu sức sống. Cần phân biệt sự khác nhau giữa mỹ phẩm hydrating (cấp nước) và moisturi Mặt nạ cấp nước (hydrating) thường được sử dụng phổ biến bởi nó là cứu cánh cho làn da khô, thiếu sức sống. Cần phân biệt sự khác nhau giữa mỹ phẩm hydrating (cấp nước) và moisturi Zing (dưỡng ẩm). Bởi mặt nạ cấp ẩm là bù nước cho da nên bạn có thể đắp thường xuyên bất cứ lúc nào.



Đắp mặt nạ dưỡng ẩm trước khi ngủ



Mặt nạ dưỡng ẩm (moisturi Mặt nạ dưỡng ẩm (moisturi Zing ) đặc biệt cần thiết với da khô và da hỗn hợp. Công dụng của loại mặt nạ này là khóa ẩm, giúp lượng ẩm không bị bốc hơi khỏi da.



Thời điểm tốt nhất để sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm là vào buổi tối, trước khi ngủ. Vì một số loại mặt nạ dưỡng ẩm có thể để lại dầu trên da nên tốt nhất không đắp trước khi makeup.



Để tránh da bị nhờn bóng, tốt nhất bạn cũng chỉ nên đắp mặt nạ này vài ngày trước các sự kiện quan trọng.

Đắp mặt nạ làm sáng da trước khi trang điểm



Mặt nạ làm sáng da (brightening) có công dụng làm mờ vết nhăn, giúp da căng mịn, hồng hào và tránh cho da bị nổi mụn. Dù vậy công dụng của mặt nạ này chỉ trong thời gian ngắn nên thời điểm sử dụng tốt nhất là trước khi trang điểm.



Nếu bạn đắp mặt nạ này trước khi đi ngủ với mong muống sáng hôm sau thức dậy sẽ có làn da trắng mịn như ý thì chúng không có tác dụng đâu nhé.

Đắp mặt nạ làm dịu da vào buổi tối



Loại mặt nạ làm dịu da (soothing) có tác dụng giảm bớt tình trạng sưng đỏ, mẩn ngứa trên da do tác hại của ánh nắng mặt trời hay môi trường. Do vậy khung giờ đắp mặt nạ tốt nhất với loại này là vào buổi tối, trước khi đi ngủ.

Cách làm mặt nạ nha đam đơn giản tại nhà

Theo Hà Ly/SKCĐ