"Khương Tử Nha" phá kỉ lục doanh thu phòng vé ngày đầu tiên của phim hoạt hình tại Trung Quốc

"Khương Tử Nha", bộ phim hoạt hình 3D mới ra mắt thuộc thể loại kỳ ảo phiêu lưu do đạo diễn Trình Đằng và Lý Vĩ cùng đảm nhận vị trí sản xuất. Được biết tác phẩm này được cải biên từ tiểu thuyết "Phong Thần Diễn Nghĩa" nổi tiếng. Đây là một trong "Thần Thoại Tam Bộ Khúc" của hoạt hình Trung Quốc cùng với "Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế" và "Phượng Hoàng".

Khương Tử Nha là bộ phim hoạt hình được ngóng chờ nhất năm 2020

Phim có nội dung chủ yếu kể về đệ tử Côn Luân – Khương Tử Nha có công dẫn chúng thần đánh thắng hồ yêu, lật đổ triều Thương tàn bạ. Song, trong giờ phút vinh quang tột đỉnh, Khương Tử Nha lại bị giáng xuống làm người phàm, mất đi sức mạnh thần thánh, hứng chịu sự khinh bỉ của người đời. Lấy mục tiêu được trở về núi Côn Luân, nhân vật thêm một lần nữa đứng lên, bắt đầu chuyến hành trình mới. Nhưng tại phế tích của chiến trường năm xưa, Khương Tử Nha còn phát hiện những chân tướng bị ẩn giấu.

Sina đưa tin, theo số liệu được công bố, doanh thu phòng vé ngày đầu tiên của "Khương Tử Nha" đạt 145 triệu NDT. Như vậy, "Khương Tử Nha" đã phá kỉ lục doanh thu phòng vé ngày đầu tiên của phim hoạt hình tại thị trường Trung Quốc. Được biết, kỉ lục trước đó do "Na Tra: Ma đồng giáng thế" nắm giữ với 144 triệu NDT thu về trong ngày đầu tiên chính thức ra rạp.

Khương Tử Nha sở hữu kỹ xảo đỉnh cao

Trước sự yêu thích của khán giả, nhà sản xuất "Khương Tử Nha" đã công bố một đoạn phim đặc biệt về công sức của ekip sản xuất đằng sau siêu phẩm này. Có thể thấy trong suốt 1560 ngày sản xuất phim, các nhân viên trong đoàn đã phải làm việc không ngừng nghỉ, tổng thời gian làm thêm giờ của ekip thậm chí có thể tính bằng thời gian ngồi taxi đi một vòng trái đất.

Tổng kết lại tâm huyết của đội ngũ sản xuất phim thì: tổng số cảnh quay là 1851 cảnh, đồ hoạ kỹ xảo phức tạp đến 1300 cảnh, chiếm 70% tổng số phân cảnh, có 179 cảnh hiệu ứng đặc biệt với độ khó cao, 100 cảnh độ khó thấp, hơn 1000 lần sử dụng ống kính đơn, 4000 phim được kết xuất cùng lúc, 12 máy tính bị hư hỏng…

Ekip hé lộ hậu trường sản xuất Khương Tử Nha

Hiện tại, "Khương Tử Nha" đang đứng trước cơ hội rất lớn để soán ngôi thành tích doanh thu 3 ngày đầu công chiếu của "Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế". Bom tấn phim hoạt hình Trung Quốc năm 2019 từng thu về 600 triệu NDT sau tuần khởi chiếu đầu tiên và "chốt sổ" với 729 triệu đô toàn cầu.





Theo Thanh Thùy/SKCĐ