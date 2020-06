Kiểu áo sơ mi được sao Hàn cưng hết mức, bao mùa hè trôi qua vẫn mê mệt

Dù đã bao mùa hè trôi qua, tuy nhiên trong tủ đồ của loạt mỹ nhân sao Hàn vẫn luôn ưu ái có kiểu áo sơ mi này. Dựa vào những bức ảnh sống ảo của các thần tượng được đánh giá là có gu ăn mặc sành điệu, thời thượng, ít nhất một lần người hâm mộ sẽ thấy họ diện kiểu áo sơ mi oversized. Điều này chứng tỏ dù đã qua rất nhiều mùa hè nóng bức, kiểu sơ mi rộng thùng thình này vẫn là xu hướng thời trang được các nàng ưa chuộng.

Áo sơ mi oversized thường xuất hiện trong phục trang thường ngày của các nữ idol sành điệu như Jennie (BLACKPINK), Hani, Seulgi, Hyomin, 'tiểu tam' Han So Hee... Kiểu áo này được cho là có thể kết hợp với nhiều phong cách, khiến gu thời trang của người mặc được thăng hạng đáng kể.

Áo sơ mi oversized rất được các sao nữ và nhiều cô nàng xứ kim chi ưa chuộng bởi chúng sở hữu phom dáng rộng rãi, thoải mái, do đó dù người mặc có phom người mảnh khảnh hay mũm mĩm đều có thể mặc đẹp, hơn nữa còn đem lại vẻ ngoài phóng khoáng, tinh nghịch. Hơn nữa, áo sơ mi kiểu này rất mát mẻ, thông thoáng, không bị ôm vào người nên rất được tận dụng vào mùa hè, không lo nhớp nháp dính mồ hôi.

Sơ mi oversized là kiểu item rất dễ tính, có thể phối với nhiều kiểu đồ. Nếu bạn muốn theo đuổi phong cách tinh nghịch, cá tính thì có thể mix áo sơ mi với quần short hoặc quần jeans rách, mix áo với chân váy hay váy hai dây nếu là một nàng bánh bèo,... Nếu có eo thon, tội gì không buộc vạt cao để tạo thành một chiếc áo croptop dáng rộng, rồi mix cùng quần jeans để khoe dáng đẹp nhỉ.

Áo sơ mi oversized cũng rất hợp với những nàng làm công sở, chỉ cần sơ vin một chút cộng với buộc tóc đuôi ngựa là sẽ có một vẻ ngoài rất chỉn chu, đứng đắn. Nếu không, chỉ cần thả áo ngoài quần, sơ vin hững hờ một vạt cũng là một cách không tồi giúp vẻ ngoài thêm phần cá tính.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ