Kiều nữ gốc Á từng tặng quà TT Mỹ Obama muốn làm bà chủ của Ronaldo tại Newcastle

Your browser does not support HTML5 video.

Phân chim cánh cụt tạo ra khí gây cười, các nhà nghiên cứu lỡ hít phải còn phê hơn hút bóng

Theo nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí Science Direct, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng từ đống phân của chim cánh cụt lớn Nam Cực có khí gây cười bay lên tràn ngập cả không trung.