Kim Heechul thuê 6 luật sư chuẩn bị kiện, học tập IU không nhân nhượng với anh hùng bàn phím

Sự việc bắt đầu khi Heechul tham gia talkshow “7.7 Billion in Love” và có những chia sẻ về chủ đề nghệ sĩ và những bình luận ác ý. Nam ca sĩ bày tỏ thái độ rất gay gắt về mức độ ảnh hưởng của nhưng bình luận này tới tâm lý của nghệ sĩ.

Heechul bày tỏ sự quan ngại và phẫn nộ của bản thân.

Heechul sau đó nói về một tấm gương luôn biết cách bảo vệ mình trước những lời lẽ ác ý từ phía những kẻ xa lạ ghét bỏ mình đó chính là IU và rất khâm phục vì thái độ không khoan nhượng sẵn sàng kiện thẳng tay của em gái quốc dân.

IU được Heechul khen hết lời.

Không chỉ dừng ở việc lên án, trong một buổi live trên Youtube với fan, Kim Heechul tuyên bố: "Tôi mong rằng đây sẽ là ngày cuối cùng khi tôi và những người thân, bạn bè, đồng nghiệp phải chịu đựng những con người buông lời ác ý vì mục đích cá nhân". Anh cũng khẳng định "họ là những người mà ngay cả một chút lương tâm cũng không có".

Kim Heechul trong buổi live Youtube gần đây.

Xuyên suốt buổi live, Heechul chia sẻ mình đang chuẩn bị cho những hành động pháp lý chống lại những kẻ bình luận ác ý và mong fan sẽ cùng mình thu thập càng nhiều bằng chứng càng tốt. Theo Heechul, bằng chứng nên được để dưới dạng file PDF và để trong một thư mục chung. Anh khẳng định mình không thể đọc hết từng trường hợp nhưng sẽ cố kiện nhiều trường hợp nhất có thể.

Heechul cũng chia sẻ bản thân biết đây sẽ không phải một hành trình dễ dàng và chưa thể thủ tiêu hoàn toàn những người xấu xa ấy nhưng đây là tất cả những gì tốt nhất anh có thể làm. Và điều quan trọng không phải mức phạt mà là việc đưa họ tới đồn cảnh sát để học tập chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Hồ sơ kiện đã sẵn sàng khi Heechul chia sẻ chúng lên Instagram.

Và nhằm chứng minh bản thân không phải một người nói suông, mới đây nhất Heechul đã đăng tải hình ảnh hồ sơ kiện lên Instagram cá nhân cùng lời chia sẻ: "Sẽ không có sự nhân nhượng nào hết! Dù có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ giao hết cho luật sư. Cảm ơn các luật sư của Văn phòng Luật Jung Sol và các điều tra viên của Sở Cảnh sát Gangnam.

Tôi sẽ không dừng lại tại đây, sẽ đi thu thập tiếp các bình luận ác ý. Gửi đến các fan của tôi, những người đã luôn cùng tôi chiến đấu, thu thập những bình luận ác ý này... Mọi người đã trở thành nguồn sức mạnh của tôi, thực sự cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ không đề cập đến điều này nữa. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục trở thành Kim Heechul - "siêu sao vũ trụ" không bao giờ gây ra rắc rối".

Heechul đã phải trải qua quá nhiều đau buồn mất mát.

Ngay lập tức, hành động của Kim Heechul nhận được nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng và công chúng. Sau quãng thời gian dài bị làm phiền và chứng kiến nhiều người đồng nghiệp chịu sự đả kích nặng nề từ những bình luận ác ý, cuối cùng Kim Heechul cũng đã sẵn sàng trừng trị những kẻ vô lương tâm đó.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ