Cực hot: Kim Lý chính thức cầu hôn Hồ Ngọc Hà sau 3 năm hẹn hò

Sáng ngày 12/11, cả mạng xã hội dậy sóng khi nam diễn viên Kim Lý đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc khi cầu hôn Hồ Ngọc Hà. Ngay khi được chia sẻ, bức ảnh này đã lập tức gây bão trên các trang mạng, thu về hàng chục nghìn lượt yêu thích và các bình luận chúc mừng.

Từ hình ảnh có thể thấy, Kim Lý quỳ một bên gối, trân trọng đeo nhẫn vào ngón áp út của Hồ Ngọc Hà. Nhiều người dự đoán, nam diễn viên đã làm hành động thiêng liêng này trong ngày Hà Hồ xuất viện và đón 2 nhóc tỳ sinh đôi về nhà.

Khoảnh khắc xúc động Kim Lý cầu hôn Hà Hồ

Nhìn Hồ Ngọc Hà bật khóc vì hạnh phúc khi Kim Lý đeo nhẫn cầu hôn khiến nhiều người vô cùng xúc động. Chia sẻ cùng với hình ảnh, nam diễn viên viết:

"The only time I felt right making her cry. Love forever" (Lần duy nhất tôi cảm thấy mình đúng khi khiến cô ấy khóc. Yêu em mãi mãi). Đây được coi là cái kết viên mãn sau 3 năm hẹn hò của cặp đôi, đặc biệt khi cả hai mới vừa chào đón 2 nhóc tì mấy ngày trước. Nhiều người còn đang mong mỏi một đám cưới thế kỷ vào một ngày không xa.

Nam diễn viên mới chào đón thêm 2 nhóc tì xinh xắn

Kim Lý và Hà Hồ bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2017, cả hai nên duyên sau khi cùng tham gia đóng chung MV Cả Một Trời Thương Nhớ của nữ ca sĩ. Sau khi công khai mối quan hệ, cả hai luôn song hành bên nhau cả trong cuộc sống và công việc. Đặc biệt, Kim Lý còn rất yêu thương và nuông chiều con trai riêng của Hồ Ngọc Hà là bé Subeo.

Trong suốt thời gian mang thai , Kim Lý luôn bên cạnh động viên, chăm sóc Hà Hồ. Đến sáng 4/11 vừa qua, nữ ca sĩ đã hạ sinh 2 thiên thần nhỏ - là kết tinh tình yêu sau 3 năm của cặp đôi. Tối 4/11, Hồ Ngọc Hà cũng vui mừng thông báo tên thân mật của 2 con là Lisa và Leon.

Đến tối cùng ngày, Kim Lý đã viết một bức tâm thư trên trang cá nhân để bày tỏ tình cảm, trách nhiệm với 'vợ' Hồ Ngọc Hà và 2 nhóc tì vừa chào đời. Chính thức bước sang thiên chức mới, ông bố trẻ đã vô cùng hạnh phúc và vui mừng.

Đây được xem là cái kết viên mãn sau 3 năm hẹn hò của cặp đôi



Trong bức tâm thư, anh cảm ơn cô đã vượt qua khó khăn 9 tháng 10 ngày để sinh ra 2 nhóc tì xinh xắn, còn ân cần gọi cô là 'vợ'. Đặc biệt, nam diễn viên khẳng định "Ba sẽ là chỗ dựa vững chắc để con tựa vào suốt đời" khiến nhiều người không khỏi xúc động.

