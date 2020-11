Phát sốt trước ảnh Kim Lý - Hà Hồ trao nhau nụ hôn say đắm trong bộ ảnh cưới, ngày vui sắp tới gần?

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà có lẽ là cặp đôi được nhiều người chú ý và yêu thích nhất thời điểm hiện tại. Sau 3 năm công khai yêu nhau, cả hai mới chào đón cặp thiên thần song sinh là Lisa và Leon vào ngày 4/11 vừa qua.



Đến ngày 6/11, khi ra viện nữ ca sĩ đã được Kim Lý bất ngờ cầu hôn khiến cô bật khóc vì xúc động. Nhớ lại khoảnh khắc này, Kim Lý xúc động viết: "The only time I felt right making her cry. Love forever" (Lần duy nhất tôi cảm thấy mình đúng khi khiến cô ấy khóc. Yêu em mãi mãi).

Được biết, Kim Lý - Hà Hồ đã đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp từ đầu năm 2020. Hiện tại, nhiều người không khỏi mong mỏi đám cưới 'thế kỷ' của cặp đôi hot nhất nhì showbiz.

Mới đây, một người bạn đã chia sẻ lên mạng ảnh hậu trường chụp ảnh cưới của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà. Ngay lập tức, loạt ảnh này đã gây bão không nhỏ, đặc biệt là phản ứng hóa học của cặp đôi cùng sắc vóc đáng ghen tị của Hà Hồ.



Trong ảnh, 'nữ hoàng Trong ảnh, 'nữ hoàng giải trí ' diện bộ váy cưới bó sát, khéo kéo khoe thân hình mảnh mai, thọn gọn dù mới sinh nở vài tuần. Hà Hồ ngồi trong lòng Kim Lý vô cùng tình cảm, khóa môi ngọt ngào khiến nhiều người ghen tị.

Dù chưa biết đây ảnh ảnh chụp quảng cáo hay là hậu trường chụp ảnh cưới chính thức của Hà Hồ - Kim Lý nhưng những bức ảnh hiếm hoi này cũng đủ khiến những người hâm mộ cặp đôi phát sốt. Nhiều người hi vọng, đám cưới thế kỷ chắc chắn sắp diễn ra trong tương lai gần.



Từ khi có con chung, Hồ Ngọc Hà cởi mở hơn rất nhiều về chuyện đời tư của mình. Ngoài việc công khai hình ảnh hai thiên thần mới sinh, 'nữ hoàng giải trí' còn chẳng ngại bày tỏ tình yêu với người đàn ông của đời mình.

