Xúc động tâm thư Kim Lý tặng 'vợ' và 2 nhóc tì: 'Ba sẽ là chỗ dựa vững chắc...'

Tối ngày 4/11 vừa qua, trên trang cá nhân của mình Kim Lý đã viết một bức tâm thư trên trang cá nhân để bày tỏ tình cảm, trách nhiệm với 'vợ' Hồ Ngọc Hà và 2 nhóc tì vừa chào đời. Chính thức bước sang thiên chức mới, ông bố trẻ đã vô cùng hạnh phúc và vui mừng.



Trong suốt thời gian Trong suốt thời gian mang thai , Kim Lý luôn bên cạnh động viên, chăm sóc Hà Hồ. Trong bức tâm thư, anh cảm ơn cô đã vượt qua khó khăn 9 tháng 10 ngày để sinh ra 2 nhóc tì xinh xắn, còn ân cần gọi cô là 'vợ'. Đặc biệt, nam diễn viên khẳng định "Ba sẽ là chỗ dựa vững chắc để con tựa vào suốt đời" khiến nhiều người không khỏi xúc động.



Trọn vẹn bức tâm thư Kim Lý gửi Hồ Ngọc Hà và 2 nhóc tì như sau:

"Gửi hai thiên thần nhỏ của ba và gửi vợ của anh!

Hai thiên thần nhỏ đáng yêu của ba, ba không giỏi ăn nói và cũng không giỏi diễn tả cảm xúc bên trong của mình, ba chỉ muốn nói rằng ba rất hạnh phúc. Và ba thật sự cám ơn mẹ - người đã vượt qua khó khăn 9 tháng 10 ngày, đưa hai con khỏe mạnh, đáng yêu đến bên cạnh ba. Đó thật sự là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời ba.

Ba sẽ là chỗ dựa vững chắc để con tựa vào suốt đời. Và điều mong ước lớn nhất đối với ba lúc này, là được nhìn thấy hai con và mẹ khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc mãi mãi trong vòng tay của ba.

Đón các con chào đời, ba và mẹ đã phải học thật nhiều. Học cách dạy con ra sao, cách chơi cùng con thế nào. Nhưng con biết không, điều ba thật sự quan tâm là ba phải làm điều gì để bảo vệ và che chở con tốt nhất trong vòng tay của ba".



Tối 4/11, Hồ Ngọc Hà cũng vui mừng thông báo tên thân mật của 2 con là Lisa và Leon. Trước đó vào trưa cùng ngày, một người bạn thân đã đăng tải lên story cá nhân hình ảnh chiếc bánh kem chúc mừng Hà Hồ vượt cạn thành công. Dòng chữ trên bánh ghi: "Welcome Leon & Lisa to the beautiful world" (Chào mừng Leon và Lisa đến với thế giới xinh đẹp).



Sáng 4/11 vừa qua, 'nữ hoàng Sáng 4/11 vừa qua, 'nữ hoàng giải trí ' Hồ Ngọc Hà đã hạ sinh 2 thiên thần nhỏ. Được biết, nữ ca sĩ hạ sinh đôi một trai một gái ở một bệnh viện Quốc tế. Cô nhập viện trước đó một ngày, Kim Lý cùng gia đình , bạn bè thân thiết luôn ở bên cạnh động viên nữ ca sĩ có thể vượt cạn thành công.



