King of Rap có bước chạy đà khá "hụt hơi" so với Rap Việt nhưng trailer tập 2 hứa hẹn bùng nổ

Cùng chạy đua trên con đường thu hút khán giả đến với thể loại hiphop/ rap, hai chương trình King of Rap và Rap Việt đều có dàn giám khảo/ huấn luyện viên bùng nổ khiến khán giả không khỏi đau đầu lựa chọn. Qua tập đầu tiên, Rap Việt với những cái tên đình đám như MC Trấn Thành, rapper Suboi, Kark, Binz,... có phần ưu thế hơn so với King of Rap.

Hai chương trình về rap đối đầu trực tiếp.

Dựa vào lượt xem trên Youtube và mức độ lan truyền hình ảnh, thông tin trên các trang mạng xã hội đều thấy rằng King of Rap đang hụt hơi hơn hẳn đối thủ. Lượng khán giả xem Rap Việt trên kênh Youtube chính thức của chương trình đã lên tới con số 9,4 triệu lượt trong khi King of Rap chỉ vỏn vẹn 3,2 triệu.

Trong khi Rap Việt có phần bài bản và tiết tấu chậm dễ theo dõi hơn và dàn thí sinh có câu chuyện đi vào lòng người thì King of Rap lại khởi đầu khá nhanh và chóng vánh khiến khán giả "mất phương hướng". Dù có những cái tên hút view cực ấn tượng trong giới rap Việt như Hieuthuhai, Sóc Nâu, Night T, á hậu Kiều Loan (LONA),... nhưng điều này vẫn là chưa đủ để chiều lòng những khán giả khó tính.

Tập 1 King of rap dù xuất hiện nhiều cái tên hot nhưng vẫn chưa đủ độ.

Nhưng khi xem trailer tập 2 King of Rap, khán giả hoàn toàn có thể tự tin vào một màn lội ngược dòng máu lửa hơn, bùng nổ hơn. Những câu chuyện xuyên suốt và phong cách biểu diễn của những thí sinh cũng được hé lộ sẽ đa dạng hơn.

Sự xuất hiện của những gương mặt ứng viên quen thuộc đến từ LOCOboiz, ARKA Records hay nữ rapper Pháo của GVA rất được lòng cộng đồng mạng. Họ sẽ đem tới những chia sẻ về câu chuyện duy trì tình yêu ở Rap tại mảnh đất thủ đô và tham vọng của bản thân khi tham gia chương trình. Nhiều khán giả còn "tăm tia" được hình ảnh chàng rapper Richoi tai tiếng nhưng hiện thông tin này vẫn chưa được xác thực.

Sự xuất hiện của những gương mặt mới đầy triển vọng.

Không chỉ cải thiện ở chất lượng thí sinh, dàn ban giám khảo LK, Lil Shady, Big Daddy, Datmaniac cũng sẽ đưa ra nhiều nhận xét chuyên sâu và căng thẳng hơn tập 1. Khán giả cảm thấy chưa thỏa đang khi bộ tứ giám khảo lựa chọn khá "qua loa" và không đưa ra được những góp ý chuyên môn để thí sinh có thể tự cải thiện. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến King of rap có phần "thất thế".

Dù sao thì sự xuất hiện của hai chương trình Rap Việt và King of rap cũng đều là những bước tiến rất lớn của cộng đồng yêu rap Việt Nam. Những dòng chia sẻ của rapper Andree như muốn nói hộ tâm tư của rất nhiều tâm hồn yêu Hiphop/ Rap: " Thay vi đi so sánh 2 show thì các huynh đệ hãy ủng hộ cho cả hai, vì chục năm trước muốn cũng không có đâu, toàn phải tự đi tổ chức trên mấy forum. Giờ một lúc hiphop Viet bao cả 2 kênh truyền hình to nhất nước thì đó là thời hoàng kim rồi".

Chia sẻ của rapper Andree được nhiều người ủng hộ.

Tập 2 hứa hẹn sẽ cải thiện được những thiếu sót đang tồn tại trong bước đầu ra mắt.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ