King of Rap: Couple RichChoi - Pháo vẫn bất khả chiến bại, vòng Samples tập 2 diễn ra cam go hết nấc

Tập 7 " King of Rap " đã diễn ra vào tối thứ 7 tuần qua với 5 cặp đấu: RichChoi - Mas, Rica - D.Blue, Spideyboy - Captain, MFree - Vy Jacko, Nevadie - Pháo.

RichChoi và Mas mở màn cực sung

Trận chiến mở màn so găng nảy lửa của RichChoi - Lê Anh Đức và Mas - Nguyễn Xuân Bách đã khiến sân khấu Tập 7 "King Of Rap" trở nên nóng hơn bao giờ hết ngay từ những phút giây đầu tiên. Trong vòng Samples lần này, RichChoi đã chinh phục khán giả bởi lyric cực chiến và màn fast-flow hỏa tốc qua bản Rap được lấy cảm hứng từ ca khúc hải ngoại "Chỉ riêng mình ta". Đối thủ của RichChoi là anh chàng Mas quẩy tung nóc với "Đẹp trai thì mới có nhiều người yêu". Một RichChoi mạnh mẽ gai góc đối đầu với Mas vui tươi, dí dỏm tạo ra một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Nhưng cuối cùng RichChoi sẽ là gương mặt sáng giá tiến sâu hơn vào vòng trong và giành lấy 9 triệu đồng từ đối thủ. Với Mas, việc để lại cho các huấn luyện viên nhiều tiếc nuối khi phải dừng chân tại vòng Samples đã là một thành công và bước trưởng thành rất lớn trong hành trình theo đuổi đam mê nhạc Rap của mình.

Trận chiến cân tài cân sức giữa Rica và D.Blue

Đều mang đến những giai điệu cảm xúc nhẹ nhàng trên sân khấu vòng Samples, Rica tiếp tục tỏa sáng với chủ đề gia đình lấy cảm hứng chuyện tình yêu của ông bà trong thời chiến gửi gắm vào lời rap trên nền nhạc "Bài ca hy vọng". Trong khi đó, D.Blue lại có những phút giây trải lòng với lyric chất chứa nhiều tâm sự về chặng đường học cách trưởng thành của người trẻ qua ca khúc "Dòng thời gian". Chất riêng nhẹ nhàng của cả hai thí sinh đều được giám khảo góp ý rằng họ cần sử dụng nhiều chất xám nhiều hơn để tạo ra những cụm từ bắt trend để ghi dấu, tạo cá tính riêng. Vượt mặt D.Blue chỉ với 0,3 điểm, Rica là cái tên đã được chọn đi tiếp vào vòng sau.

Spideyboi mắc lỗi ngậm ngùi giành vé đi tiếp cho Captain

Bước vào vòng đấu Samples , dù nhận về số like khiêm tốn 6 triệu đồng xếp ở bảng đấu thấp nhất nhưng Captain được chính người thách đấu SpideyBoy đánh giá là đối thủ đáng gờm. Bước vào vòng đấu với luật chơi khắc nghiệt đắn đo mãi Captain mới lựa chọn được ca khúc " Tự giác đi" làm mẫu. Khác với chủ đề học đường gần gũi ở 2 vòng thi trước trong trận chiến sinh tử Samples King Of Rap 2020 , SpideyBoy mang đến phong cách âm nhạc hoàn toàn mới. Sáng tạo lyric trên mẫu ca khúc kinh điển " Biển tình". Cú "plot twist" cuối khiến khán giả bất ngờ là cậu nhận ra mình đang đi thi King Of Rap và quyết tặng chiếc vé nghỉ mát cho đối thủ - điều này đồng nghĩa anh muốn Captain phải là thí sinh ra về. Tuy nhiên, vì áp lực tâm lý chàng rapper đã mất kiểm soát, để phần lời trượt ra khỏi beat đang hát, dẫn đến phần thi không được trọn vẹn. Cũng bởi lỗi sai đáng tiếc này mà Captain là cái tên được đi tiếp.

Vy Jacko lấn lướt Mfree

Không thể quên điểm nhấn giữa hai nhân tố Mfree và VY Jacko đã có một trận đại chiến ra trò. Mfree chọn Sample là ca khúc thiếu nhi sôi động " Đội kèn tí hon" khiến ban giám khảo nhún nhảy không ngừng. Thế nhưng đối thủ của “trưởng đội kèn tí hon” - VY Jacko cũng không hề kém cạnh khi biến tấu ca khúc " Lời ru trên nương" thành bản rap mang đậm âm hưởng núi rừng Tây Nguyên. Chàng rapper du học sinh làm giám khảo ấn tượng với luồng thu hút, giai điệu bắt tai và tạo dư âm trong đầu người nghe. VY Jacko được đánh giá là có tinh thần trình diễn rất tốt, tuy nhiên cần chăm chút Lyric hơn nữa để tạo bố cục bài hoàn chỉnh. Mfree cũng nhận được những lời động viên và chia sẻ chân thành của ba giám khảo để có thể dẹp bỏ con người nhút nhát trước ống kính, mở ra nhiều cơ hội hơn sau này. Thật không may MFree là người phải dừng chân trong cuộc đấu lần này.

Pháo có phần nhỉnh hơn Nevadie

Cuối cùng và cũng ấn tượng nhất chính là cặp đấu giữa Nevadie và Pháo. Nếu như Pháo lựa chọn một phong cách khác biệt thường ngày, hóa thân thành một cô gái dịu dàng trong tà áo dài truyền thống thì NevaDie lại gây ấn tượng với trang phục cá tính và gai góc. NevaDie lựa chọn sample là hai ca khúc " Qua cầu gió bay" và " Cây trúc xinh" để sáng tác nên bản Rap Love ngọt ngào, lãng mạn. Pháo lại lựa chọn biểu diễn bài Rap " Việt Nam ơi!" hào hùng và sôi nổi để cổ vũ tinh thần dân tộc chống đại dịch Covid-19. Cô nàng phát huy được thế mạnh của mình là nhịp flow chắc và con beat catchy. Xét trên tổng thể, màn trình diễn của Pháo đã thuyết phục hoàn toàn ban giám khảo và giành lấy 5 triệu đồng của NevaDie tiến thẳng vào Top 20 " King Of Rap" 2020 .

Theo Thanh Thùy/SKCĐ