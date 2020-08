"King of Rap" đã bước vào vòng chiến đấu căng thẳng trong khi "Rap Việt" vẫn đang đam mê... tấu hài

Sau 2 tập của vòng loại đầu tiên trong chương trình "King of Rap" , 60 thí sinh tài năng tới từ mọi miền Tổ Quốc đã lộ diện và sẵn sàng để bước vào những vòng tiếp theo với hình thức đấu nhóm loại trực tiếp. Tại đây, 60 thí sinh sẽ được chia thành 12 nhóm, mỗi nhóm có khoảng 4 đến 5 thành viên chính thức bước vào đường đua tranh giải thưởng 1 tỷ đồng đầy khắc nghiệt.

King of Rap đã sẵn sàng cho những màn so tài nảy lửa, sống còn.

Các thí sinh sẽ được chia đều và xếp nhóm nhưng mỗi thí sinh sẽ được tự do lựa chọn ca khúc để thể hiện. Trong mỗi đợt thi, từng thành viên của nhóm sẽ nối tiếp nhau thể hiện màn trình diễn trước bộ tứ quyền lực của chương trình. Bằng những đánh giá chuyên môn và xem xét yếu tố về phong cách, các HLV sẽ bàn luận để đưa ra quyết định giữ hay loại. Bên cạnh những nhóm thi chênh lệch trình độ dễ dàng phân loại, cũng có những thí sinh khiến LK - Lil'Shady - BigDaddy - Datmaniac phải "cân đo đong đếm" không biết phải từ chối ai.

Nhóm thí sinh sẽ lần lượt biểu diễn và các giám khảo sẽ thực hiện loại trực tiếp.

Sau màn loại, những thí sinh còn lại trong nhóm sẽ được các HLV đặt cược đấu giá giành về đội. Với giải thưởng tiền mặt 1 tỷ đồng từ chương trình, mỗi HLV sẽ được nhận số quỹ là 250.000.000 đồng tương đương 250 like. Ở mỗi vòng, thí sinh được HLV nào đặt số like cao nhất thì thuộc về đội HLV đó.

Dàn giám khảo King of Rap "cân não" lựa chọn những thí sinh tài năng.

Trong khi "King of Rap" đang dần bước vào những màn tranh đấu nảy lửa thì người anh em "Rap Việt" vẫn đang rất từ tốn... tấu hài. Nếu "King of Rap" đang đẩy mạnh các yếu tố chuyên môn và nâng cao năng lực thí sinh thì "Rap Việt" lại chú trọng vào yếu tố giải trí . Màn trình diễn của thí sinh chỉ dài vỏn vẹn vài phút nhưng thời gian cho quảng cáo, những câu chuyện ngoài lề và những màn bông đùa lại dài gấp đôi khiến nhiều khán giả "Rap Việt" trở nên mất kiên nhẫn. Cấu trúc chương trình cũng đã lặp lại tới tập thứ 3 mà chưa có dấu hiệu đổi mới khiến "Rap Việt" trở nên dễ đoán.

Người anh em Rap Việt có phần giải trí, vui nhộn hơn và chưa xuất hiện khoảnh khắc đối đầu căng thẳng dù đã bước sang tập 3 trước.

Tuy nhiên đây cũng là yếu tố giúp "Rap Việt" trở nên gần gũi hơn với khán giả và tạo ra được nhiều khoảnh khắc tương tác trên mạng xã hội tốt. Mỗi chương trình đều có điểm mạnh yếu riêng nhưng mục tiêu hướng đến việc đưa Rap/Hip hop tới gần hơn với khán giả là đích đến chung không thay đổi. Cả hai chương trình đều đang nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả và cộng đồng yêu Rap đều rất đoàn kết ủng hộ bộ đôi "King of Rap" và "Rap Việt". Không gây war, không cãi nhau, khán giả yêu mến các chương trình theo cách riêng của mình.

Tinh thần của cộng đồng yêu Rap rất vui vẻ, hòa bình, đoàn kết.

Dù theo phong cách nào thì các khán giả hãy cùng đón chờ những màn biểu diễn cháy hơn nữa tới từ "King of Rap" và "Rap Việt" trong những tập tiếp theo.



