King of Rap: Dàn thí sinh hạng A vẫn tỏa sáng, tập 6 diễn biến sôi động nhưng thiếu nhân tố bất ngờ

Vòng đấu nhóm đã chính thức kết thúc, trong tập 6 tuần vừa qua top 40 " King Of Rap " 2020 đã lộ diện để chuẩn bị bắt cặp và chiến đấu nảy lửa để tranh giành tấm vé tiếp tục bước vào vòng trong. Tại vòng thi đấu Samples này, mỗi thí sinh sẽ được thỏa sức sáng tạo của mình bằng Cách làm mới một ca khúc nổi tiếng. Thí sinh chiến thắng sẽ giành lấy số tiền từ ngân hàng của người thua và bước tiếp vào vòng trong.

Tập 6 King of Rap với chủ đề Samples đã diễn ra hết sức sôi động cuối tuần qua

Các cặp đấu nổi bật trong tập 6 "King Of Rap" gồm có Wxrdie - Phởn, Vsoul - 1NG, ICD - Lowkey, Chị Cả - CJAY và DROPPY - Nhật Hoàng. Đây đều là những cặp do thí sinh bảng A tự lựa chọn để chiến đấu giành LIKE cũng như tấm vé tiếp tục bước vào vòng trong.

Không nằm ngoài dự đoán của khán giả, những nhân tố hạng A như Chị Cả, Wxrdie, ICD, Vsoul vẫn thể hiện được đẳng cấp và "quẩy tung" trường quay như mọi khi. Dù các thí sinh này đều đã thể hiện rất tốt nhưng do có sự chênh lệch lớn về trình độ giữa các thí sinh nên "King of Rap" vẫn bị mang tiếng "thiếu bất ngờ". Duy chỉ có thí sinh Nhật Hoàng đã gây ấn tượng mạnh bằng cách vượt lên chiến thắng đối thủ Droppy một cách vô cùng thuyết phục.

ICD lấn lướt Lowkey giành chiến thắng thuyết phục ICD lấn lướt Lowkey giành chiến thắng thuyết phục

Thí sinh nhận về nhiều lời khen nhất trong tập 6 phải kể tới ICD. Lấy cảm hứng từ bài hát Thật bất ngờ của nam ca sĩ Trúc Nhân, ICD một lần nữa tung ra thế mạnh về lyric để hạ đo ván đối thủ của mình. Anh chàng phản ánh những thói xấu trên mạng xã hội hiện nay như sống ảo, bắt nạt trên mạng hay các trào lưu vô nghĩa. Ngạc nhiên hơn, anh chàng chia sẻ mình đã tự làm beat cho ca khúc lần này khiến ban giám khảo và khán giả không khỏi khen ngợi hết lời.

Đã xuất sắc là vậy nhưng dạo một vòng mạng xã hội , cộng đồng mạng vẫn cho rằng ICD đang "ém hàng" để dành cho đêm chung kết. Điều này chứng tỏ ICD sẽ là một đối thủ vô cùng đáng gờm cho ngôi vô địch của "King of Rap" 2020.

Cư dân mạng hết lời khen ngợi ICD

Một thí sinh cũng "không phải dạng vừa" phải kể tới Chị Cả. Nam rapper chia sẻ đã dành rất nhiều thời gian để hoàn thiện phần lyric và đó cũng là lí do khả năng chơi chữ độc đáo là một trong những yếu tố được giám khảo đánh giá cao tại phần trình diễn tuần qua. Dựa trên nền beat Lắng nghe mùa xuân về của Diva Hồng Nhung, Chị Cả sáng tạo nên nội dung lyric chất chứa nhiều câu từ cảm xúc lấy cảm hứng từ hình ảnh những công nhân vệ sinh làm việc xuyên đêm trong khoảnh khắc giao thừa.

Chị Cả vẫn xuất sắc như thường lệ

Sau tập 6, bảng xếp hạng của "King of Rap" đã có sự biến đổi như sau: Wxrdie xếp hạng nhất với 70 điểm, Vsoul 60 điểm, Chị Cả và ICD cân bằng với 57 điểm, Nhật Hoàng chiến thắng thuyết phục ẵm về 51 điểm.

Tổng hợp số điểm của các thí sinh sau tập 6 (Theo: Cổ Động)

