King of Rap: HIEUTHUHAI cùng Right và Emily phá đảo sân khấu, bắt tay làm mới hit Mượn rượu tỏ tình

King Of Rap " 2020 đã bước vào nửa chặng cuối với vòng Collaborations. Mở màn cho tập 10 "King Of Rap", Right và HIEUTHUHAI kết hợp cùng nữ ca sĩ Emily trong một phiên bản hoàn toàn mới của hit "Mượn rượu tỏ tình".

Bộ ba được mong chờ nhất tối ngày 10/10 trong King of Rap

2 Rapper chia sẻ vì ca khúc gốc đã quá thành công nên cảm thấy có đôi vô cùng áp lực trước khi biểu diễn. HIEUTHUHAI và Right làm mới "Mượn rượu tỏ tình" bằng cách đảo hoàn toàn melody so với phiên bản cũ và viết lại theo dấu. Vì là đấu loại trong cùng một tiết mục, nên mỗi anh chàng sẽ đảm nhận một vai khác nhau để có cơ hội thể hiện rõ cá tính âm nhạc của mình. HIEUTHUHAI vào vai một chàng trai hiền lạnh và lịch lãm, tán tỉnh Emily bằng những câu Rap ngọt ngào.

Một phiên bản hoàn toàn mới của "Mượn rượu tỏ tình"

Right ghi điểm mạnh với diễn nét cool ngầu và chất chơi. Xét về tổng thể, tiết mục của hai đại diện của bảng A - D đã mang đến một màu sắc sôi nổi và thú vị riêng không kém ca khúc gốc. Nhận xét về HIEUTHUHAI, LK đặc biệt thích cách anh chàng đi melody rất ấn tượng và cuốn hút. Vì đánh giá Right là đối thủ "nặng kí" nên HIEUTHUHAI đã tung hết tuyệt chiêu, đánh mạnh vào phần flow để ghi điểm cao hơn đối thủ. Mặc dù vậy, nhưng anh chàng vẫn còn bị mắc một số lỗi như trật một vài nhịp so với beat vì phần flow tương đối phức tạp và sử dụng vần chưa thật sự ăn khớp với lyric.

HIEUTHUHAI vẫn giữ vững được phong độ

Phần beat trong phiên bản " Mượn rượu tỏ tình" này do Right thực hiện và anh chàng điều khiển rất chắc nhịp flow của mình. Tuy nhiên anh chàng cũng mắc lỗi t ương tự khi có một vài cặp vần bị gượng gạo nên nếu cải thiện sẽ tốt hơn rất nhiều. Về phần chủ nhân thực sự của ca khúc - BigDaddy - cũng đã đồng thời lên tiếng cảm ơn hai thí sinh yêu thích đã làm mới một ca khúc hit của mình với một tinh thần mới và phù hợp với nội dung sân khấu.

RIGHT có phần yếu thế hơn một chút

Đến với top 20 bất kể ai ra về cũng đều gây ra sự tiếc nuối đối với người yêu Rap và những khán giả hâm mộ họ. Nhưng luật chơi vẫn phải áp dụng và đáng tiếc người dừng chân là Right. HIEUTHUHAI là gương mặt đầu tiên bước vào top 10 " King Of Rap" với số tiền thưởng là 102 like tương ứng 102 triệu đồng trong ngân hàng của mình. Right tuy chia tay nhưng không có gì phải buồn vì BigDaddy đã xác nhận sớm nhất sẽ có một màn kết hợp giữa hai chàng trai Hà Nội.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ