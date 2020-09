"King of Rap": Khán giả gật gù khen giám khảo BigDaddy áp dụng tốt chiến thuật đánh lớn thắng nhanh

Sau 2 tập phát sóng của vòng Đấu nhóm - "King Of Rap" 2020, khán giả không chỉ được thưởng thức nhiều tiết mục trình diễn đặc sắc từ thí sinh mà còn "căng não" tính toán cùng màn đặt cược tiền của bộ tứ huấn luyện viên dành cho Top 40 thí sinh.

Trong số 4 vị giám khảo, rapper BigDaddy được người xem khen ngợi nhiều nhất bởi tính toán "thâm sâu" và hiệu quả. Vị giám khảo sẽ dành thời gian đánh giá chi li và nếu BigDaddy đã không thích thì dù 1 đồng anh cũng sẽ không chi: "Tôi chủ yếu dựa vào cảm tính của mình với thí sinh và màn trình diễn của họ để đưa ra chiến thuật đặt cược tiền phù hợp. Các bạn phải hấp dẫn được tôi bởi cách rap và phong thái trình diễn trên sân khấu. Không phải cứ thí sinh mạnh là tôi sẽ chọn về đội".

BigDaddy là vị giám khảo có tính toán đường đi nước bước cẩn thận.

Nếu 3 huấn luyện viên còn lại LK - Lil'Shady - Datmaniac vẫn có trường hợp tặng like để khích lệ tinh thần thí sinh thì BigDaddy sẽ thẳng thắn từ chối bởi anh đã có tính toán riêng với từng like được chia. Tuy nhiên bên cạnh chiến thuật "chi tiêu dè sẻn" thì BigDaddy không ngại "cược lớn thắng nhanh" với những thí sinh tài năng mà anh yêu thích.

Giá thấp nhất mà BigDaddy đưa ra cho một màn trình diễn tốt cũng phải từ 20 triệu đồng. Điển hình nhất là màn trình diễn của Pháo, SpideyBoy, Sóc Nâu, Chị Cả, RiCa đều lần lượt nhận được số tiền "khủng". Chiến lược chậm mà chắc của BigDaddy đã giúp anh chàng trở thành "phú ông" của "King Of Rap" 2020 đến thời điểm hiện tại.

Pháo là một trong những thí sinh được BigDaddy nhắm tới và nhận cược khủng.

Bởi sự dè sẻn lúc đầu mà màn chi mạnh tay của BigDaddy đã dằn mặt được 3 vị giám khảo còn lại khiến họ không dám đánh cược quá cao cùng "phú ông". Điển hình như "pha lật mặt" với Chị Cả hào phóng tới đáng nể. Nếu như ở vòng đầu tiên, huấn luyện viên BigDaddy là người duy nhất bỏ phiếu loại Chị Cả khỏi chương trình thì ở vòng Đấu nhóm này anh chàng "chốt đơn" hẳn 50 triệu cho tiết mục Hoàng hậu vào triều khiến chủ nhân 3 chiếc ghế nóng còn lại nể phục về độ chịu chi.

Ba vị giám khảo còn lại cũng về dè chừng BigDaddy đôi phần.

Anh cho rằng chiến thuật "nhả giữ" linh hoạt này sẽ giúp thí sinh cố gắng hơn ở những vòng sau và chứng minh chỉ những gì tốt nhất mới xứng đáng sự đầu tư cao nhất.

Ẩn ý đằng sau chiến thuật của BigDaddy vì muốn giúp thí sinh đem tới năng lượng tốt nhất lên sân khấu.

