King of Rap: NSX rục rịch cho ra mắt phiên bản Rap Nhí nhưng lập tức nhận về loạt ý kiến trái chiều

Vào trưa ngày 15/10/2020, trên fanpage của chương trình truyền hình " KING OF RAP " (Thế giới rap) bất ngờ công bố tấm ảnh logo "KING OF RAP KIDS" với một lời gợi mở về việc khán giả sẽ thấy sao nếu xuất hiện một phiên bản rap nhí cực mới mẻ.

Thông tin gây sốc này đã ngay lập tức thu hút gần 5 nghìn likes và hàng nghìn bình luận từ khán giả khắp mọi miền. Phần lớn khán giả đều cho rằng Rap/ Hip Hop là một trong những thể loại nhạc "kém phù hợp" nhất với Trẻ em vì thường chứa ca từ nhạy cảm, kể về cuộc sống, con người dưới một lăng kính "đời" hơn so với những loại hình nghệ thuật khác.

Một dự án khá tham vọng của đội ngũ sản xuất King of Rap

Bên cạnh đó các nghệ sĩ Rap/Hip Hop thường nổi danh nhờ những bản nhạc tự sáng tác và đối tượng thí sinh nhí dường như chưa thể đáp ứng được điều này. Bên cạnh đó một chương trình dành cho trẻ em sẽ phải rất gắt gao trong nhiều yêu cầu về nội dung, ngôn từ và hình ảnh và khán giả cho rằng ngay chính chương trình "KING OF RAP" bản người lớn hiện tại vẫn còn đang có "sạn" nên tại sao không làm tốt từ gốc rễ trước rồi mới vươn xa.

Ý kiến từ cộng đồng mạng

phiên bản nhí sẽ có thể tạo nên những sáng tác phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi - đối tượng vẫn rất cần một sân chơi giải trí cũng như phát huy tài năng của mình. Với trẻ con, các bé có thể rap về chủ đề trường lớp, bạn bè, cuộc sống thường ngày... Qua góc nhìn của một cô cậu bé tuổi tiểu học, có rất nhiều câu chuyện thú vị đáng được khai thác và biến thành một tác phẩm rap ấn tượng, ý nghĩa. rap là một thể loại âm nhạc và nên dành cho bất kỳ đối tượng nào chứ không nên bó buộc chỉ dành cho người lớn. Một Vậy nhưng trong số những ý kiến tranh luận phản đối thì cũng không ít cư dân mạng cho rằng

Rapper nhí rap MV triệu views nghệ danh Piggy

Hiện nay cũng không khó để có thể bắt gặp những rapper nhí tài năng trên các nền tảng như Facebook, Youtube hay Tiktok. "Thần đồng rap Việt nhí" Tiến Nhỏ hay rapper nhí Piggy nổi danh Tiktok với bản hit "Đi học thêm", Thảo Nhi, Sony nấm lùn,... là những cái tên nổi bật đại diện cho tầng lớp trẻ em đam mê thể loại Rap/Hiphop. Các bé sở hữu khả năng rap cực đỉnh so với lửa tuổi và sở hữu những bản hit triệu views không kém gì người lớn. Đây chính là minh chứng cho việc không nên bó buộc rằng thể loại nào là dành cho trẻ em và thể loại nào không mà đi tìm cho các em một hướng đi phù hợp mới là điều nên làm.

Rapper Tiến Nhỏ và hai chị em Thảo My, Sony nấm lùn

Từ những ý kiến của cộng đồng mạng, nhà sản xuất "KING OF RAP KIDS" sẽ đánh giá cẩn thận trước khi quyết định cho lên sóng. Cùng đón chờ xem liệu một phiên bản nhí của "KING OF RAP" liệu có thể thay đổi định kiến về lứa tuổi dành cho thể loại âm nhạc Rap/Hiphop ở Việt Nam không nhé!

Theo Thanh Thùy/SKCĐ