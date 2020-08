"King of Rap": Tập 3 tập hợp toàn hit "khủng", dàn ban giám khảo thi nhau cược like không ngớt

Trong tập 3 chương trình "King of Rap" , 59 thí sinh được chia thành 10 nhóm và 4 nhóm đầu tiên đã mang đến những phần trình diễn hấp dẫn.

Tập đầu tiên của vòng đấu nhóm "King of Rap" đã rất hấp dẫn.

Đặc biệt, giải thưởng "bự" 1 tỷ đồng của chương trình sẽ được chia đều cho giám khảo. Nhiệm vụ của họ họ là đặt cược số like tưng ứng với tiền cho những thí sinh giành chiến thắng ở vòng đấu nhóm, tạo nên màn đấu giá hồi hộp và "nóng" bỏng tay.

Trước khi đến với màn trình diễn của những thí sinh tài năng, bộ tứ Ban giám khảo của chương trình Lil' Knight (LK), Lil' Shady, Datmaniac và Big Daddy đã thể hiện bài nhạc Nâng tầm Hip hop do chính những rapper lão làng này đã cùng nhau sáng tác, với mong muốn mang đến cho dàn thí sinh của chương trình một nguồn năng lượng để sẵn sàng "cháy" hết mình trong những chặng đấu sắp tới.

Khi bước vào màn trình diễn của các thí sinh, top thí sinh đang có số like tương ứng số tiền cược nhiều nhất vẫn không nằm ngoài những gương mặt quen thuộc đã gây ấn tượng sâu đậm trong những tập đầu. Cụ thể như sau: Wxrdie (với 60 like tương ứng 60 triệu đồng), Vsoul (với 52 like tương ứng 52 triệu đồng), ICD (với 50 like tương ứng 50 triệu đồng), Droppy (với 46 like tương ứng 46 triệu đồng), Richchoi (với 45 like tương ứng 45 triệu đồng), Pháo (với 40 like tương ứng 40 triệu đồng), Spideyboy (với 40 like tương ứng 40 triệu đồng).

Wxrdie là thí sinh "giàu" nhất chương trình cho tới thời điểm hiện tại với bản rap về việc bom hàng và câu chuyện cực khổ của chàng shipper hoàn thành công việc giữa thời tiết nắng nóng. Flow mượt mà, nhịp điệu mới mẻ, thú vị, hài hước nhưng không kém phần nội lực là lí do khiến giám khảo LK chi mạnh tay.

Thí sinh tài năng Wxrdie nhận được số like "khủng" từ giám khảo LK.

Không hề kém cạnh chính là "nhóm đấu tử thần" quy tụ những gương mặt gây chú ý như Richchoi, Droppy, Hazel, Vsoul và ICD mỗi người một thế mạnh cùng tạo nên màn thi đấu hấp dẫn. Giám khảo LK sau khi xem các màn trình diễn đã nhận xét: “Đây là nhóm đấu khó dự đoán kết quả. Họ xứng đáng được gọi là nhóm tử thần”. Giám khảo BigDaddy cho biết anh muốn chọn cả 5 thí sinh vào vòng trong. Tuy nhiên, theo luật của chương trình, họ phải loại ít nhất một người.

Hazel là thí sinh không may mắn bị loại trong nhóm đấu tử thần.

Kết quả, Richchoi, Droppy, Vsoul, ICD là 4 thí sinh được đi tiếp. Lý do Hazel bị loại là flow của anh chưa rõ ràng. Pháo - thí sinh nữ hiếm hoi - tuy nằm cuối list "giàu có" của chương trình nhưng không hề khiến dàn huấn luyện viên thất vọng. Theo dõi phần thi của Pháo, rapper LK liên tục quay sang các huấn luyện viên còn lại khen ngợi: “Giọng của Pháo hôm nay hay quá”. Với phần thi có flow bắt tai, ca từ thú vị được viết mới dựa trên bài hát thiếu nhi Chim vành khuyên, Pháo nhận nhiều lời khen ngợi. Thí sinh cũng được đánh giá cao khi bè phối cho những thành viên còn lại trong nhóm. Nữ rapper Pháo vẫn thu hút như thường lệ.