Your browser does not support HTML5 video.

Kinh hãi bé trai chạy xe đồ chơi trên cầu đông đúc phương tiện 15:48 08/06/2020 Vụ việc xảy ra ở thành phố Nghi Tân, Trung Quốc vào ngày 2/6. Một bé trai 5 tuổi đã sử dụng chiếc xe đồ chơi đi giữa cây cầu đông phương tiện.