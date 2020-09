Kinh hãi phát hiện thi thể một học viên boxing sinh năm 2004 treo cổ ngay tại nhà thi đấu

Chiều này 21/9, trả lời phóng viên báo Người Lao Động, ông Trần Văn Trí, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết đã bắt đầu vào cuộc điều tra làm rõ vụ một nam sinh là học viên boxing tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Nghệ An (đường Đào Tấn, TP Vinh) chế trong tư thế treo cổ

Qua bước đầu điều tra, danh tính nạn nhân được xác định là H. sinh năm 2004, quê tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Em H. hiện đang là học viên môn boxing của trung tâm.

Khu vực trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tại Nghệ An

Theo thông tin được biết, vào khoảng 13h15 phút ngày 21/9, mọi người trong trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Nghệ An bất ngờ phát hiện nam sinh H tử vong trong tư thế treo cổ.

Quá kinh hãi, mọi người đã báo tin cho cơ quan chức năng và nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa phòng tập để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng trong chiều ngày hôm nay, thi thể của nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao về cho gia đình để mai táng.

Phòng tập nơi phát hiện thi thể nam sinh treo cổ

Theo báo Dân Trí đưa tin, một cán bộ Sở Văn hóa thể thao tỉnh Nghệ An cho biết: "Nạn nhân hôm qua (20/9), có về quê. Sáng nay thì xuống và vẫn đi học bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 13h cùng ngày thì mọi người phát hiện em H. treo cổ trong nhà tập boxing. Hiện thi thể của em đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng".

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Phát hiện nam sinh viên tử vong trong tư thế treo cổ

