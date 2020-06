Kinh hoàng 200 thanh niên mang theo mã tấu giáo mác đập phá, đánh người tại quán ốc

Ngày 6/6, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang điều tra vụ đập phá xảy ra tại một quán ốc ở phường An Lạc A.

Video ghi lại vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 5/6, một nhóm thanh niên khoảng 200 người đi trên hàng chục xe máy và cầm theo hung khí xông vào quán ốc Hương trên đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM.

Nhóm thanh niên phóng xe máy thành đoàn trên phố



Theo hình ảnh từ video chia sẻ trên mạng Theo hình ảnh từ video chia sẻ trên mạng xã hội , nhóm thanh niên không chỉ xông vào đập phá quán ốc mà còn đánh đập người trong quán. Nhiều thực khách trong quán nháo nhào tháo chạy, một số người bị đánh ngã xuống nền nhà.

Nhóm người mặc áo cam xông vào quán



Trước đó, nhóm thanh niên này bên ngoài mặc chiếc áo màu cam giống nhau, cầm hung khí như giáo mác, cây ba chĩa, dao, mã tấu tự chế... đi xe máy thành đoàn trên đường từ quận 8 sang quận Bình Tân khiến nhiều người dân khiếp vía, lo sợ.

Thực khách nháo nhào bỏ chạy



Sau khi đập phá và đánh người, nhóm thanh niên lên xe máy rời đi. Do nhóm người manh động có mang theo hung khí nên người dân chứng kiến vụ việc có vẻ hoảng sợ, không dám can thiệp.



Quán ốc nơi xảy ra vụ việc

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, tạm giữ một số đối tượng và đang truy xét nhóm người có liên quan.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Theo Hà Ly/SKCĐ