Your browser does not support HTML5 video.

Kinh hoàng bị ngã ra đường, bé trai bị cuốn vào gầm ô tô 15:34 17/06/2020 Đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé vấp phải nắp hố ga và ngã xuống đường, ngay phía trước mũi xe. Lúc này, tài xế xe ô tô không để ý nên vẫn tiến về phía trước, cuốn luôn đứa bé vào gầm xe. Sự việc xảy ra tại Trung Quốc.