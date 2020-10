Cháy lớn trong đêm tại tòa chung cư 33 tầng ở Hàn Quốc khiến ít nhất 88 người phải nhập viện

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, vào khoảng 23h đêm qua 8/10, một toàn chung cư 33 tầng tại thành Ulsan bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Trong clip ghi lại được cảnh ngon lửa bao trùm cả tòa nhà, những mảnh vỡ từ tòa nhà rơi xuống dưới đất gây ra một cảnh tượng hết sức hãi hùng.

Tòa nhà như biến thành ngọn đuốc khổng lồ trong đêm 8-10

Một số trang tin địa phương dẫn lời lính cứu hỏa cho biết, đã có ít nhất 88 người bị thương trong vụ hỏa hoạn này. Truyền thông nước này cũng đưa tin, 43 người bị kẹt lại trên nóc tòa nhà và phải chờ trực thăng đến giải cứu. Hàng trăm hộ dân đã được xơ tán đến nơi an toàn.

Ulsan là thành phố lớn thứ 8 của Hàn Quốc với dân số là 1.1 triệu người. Tòa nhà bị bốc cháy này có tên là Samhwan Art-Nouveau, một tòa nhà phức hợp trung tâm thương mại hạng sang, có cả sân đỗ máy bay trực thăng trên nóc. Tòa nhà có 33 tầng với chiều cao 102m.

Ngọn lửa bao trùm một góc tòa nhà cao 33 tầng

Những người dân quanh đó chứng kiến vụ việc đã cho biết, ngọn lửa bốc lên phía trên của tòa nhà sau khi bùng phát từ trung tâm thương mại Lotte ở phía dưới.

Theo Yonhap đưa tin, các bức tường bên ngoài của tòa nhà chứa vật liệu cách nhiệt có thể là nguyên nhân khiến ngọn lửa lan nhanh, tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng để kết luận điều này.

Lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập lửa

Các vụ hỏa họa lớn liên quan đến các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo đã gây khó khăn cho Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ. Vào tháng 4, lửa bùng lên từ một nhà kho lớn ở Icheon, phía đông nam Seoul, khiến 38 công nhân thiệt mạng. Năm 2018, một vụ hỏa hoạn tại một cơ sở dưỡng lão khiến 37 người thiệt mạng.

Hiện đám cháy đã được khống chế, những thiệt hại về người và tài sản vẫn đang được thống kê. Đồng thời lực lượng chức năng cũng đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

Video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng tại Hàn Quốc đêm qua

Theo Phương Hoa/SKCĐ