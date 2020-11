Ký ức kinh hoàng của cô gái bị thủng mũi, hoại tử mông vì nâng mũi cấu trúc tại 'lò' thẩm mỹ Đà Lạt

Nâng mũi cấu trúc giá 25 triệu đồng

Cách đây chưa lâu, cô gái tên T.T.T.N (24 tuổi, Đà Lạt, Lâm Đồng) được người quen giới thiệu Nâng mũi tại một spa nhỏ ở địa phương. Được bà chủ tư vấn phương pháp thẩm mỹ “giữ trọn đời” là nâng mũi cấu trúc bọc Megaderm với mức giá “siêu hời” 25 triệu đồng, cô gái đồng ý thực hiện.



Tuy nhiên, 4 ngày sau khi can thiệp thẩm mỹ, N. cảm thấy chiếc mũi bị đau nhức liên tục, đầu mũi sưng tấy, ủ dịch đỏ lòm nên chị đã quay lại spa đó. Theo lời kể của chị N., nhân viên thẩm mỹ tiếp tục bơm một loại dung dịch “lạ có mùi” vào mũi chị. Bà chủ còn trấn an rằng do cơ địa nên chị mới bị vậy rồi còn động viên khách hàng mua thêm 2 hộp sữa non giá 4 triệu đồng.

Quá trình cứu chữa cho chiếc mũi hoại tử nghiêm trọng



7 ngày sau, tình trạng mũi của chị N. còn tệ hơn, 2 lỗ mũi liên tục chảy dịch đen hôi khó chịu. Chị lần thứ hai quay lại spa lại nhận được tư vấn tiêm kháng sinh vào mông, khiến mông bị tích tụ ổ vi khuẩn hình thành ổ áp xe lớn và hoại tử nặng, bệnh nhân càng thêm đau đớn.

Không chỉ vậy, spa này còn đe dọa nếu đến nơi khác điều trị sẽ không bảo hành cho chị N. nữa. Lần thứ 3, bà chủ Spa trực tiếp “ra tay sửa sai” bằng cách nâng mũi bọc sụn tai.

“Miếng Megaderm trước đó được tháo ra biến sắc đen sì, còn đầu mũi teo tóp, tím rịm. Chỉ sau 1 tuần, mũi lại đau nhức hơn trước, đầu mũi xuất hiện cái mụn nhọt to tướng.” Chị N bàng hoàng kể lại.

Quá sợ hãi và đau đớn suốt 2 tháng, chị N. đã tức tốc bắt chuyến xe sớm nhất vào Sài Gòn để cứu lấy chiếc mũi trước khi quá muộn.

Mất 6 tháng để tạo hình chiếc mũi

Tiếp nhận trường hợp này, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung cho biết, bệnh nhân đã bị nhiễm trùng hư hại nghiêm trọng: đầu mũi thủng dịch mũ đang chảy, vách ngăn bị thủng lỗ tới mức sắp cắt đứt rời trụ mũi, hai bên trong lỗ sát đường viền cánh mũi là nhiều đường mổ chi chít, chạm vào là dịch mũi đục lợn cợn cùng với các mảnh sụn tai bị tiêu hủy trào ra.

“Chắc chắn người thực hiện hoàn toàn không có kiến thức chuyên môn, khiến cấu trúc mũi tan nát từ trong ra ngoài. Lạ đời nhất là, họ tiêm kháng sinh vào mông bên trái của bệnh nhân để sửa lại mũi.”, bác sĩ Tú Dung chia sẻ thêm.



Ê kíp phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ mới có thể rút sụn nhân tạo, bơm rửa sạch toàn bộ ổ dịch, cắt lọc và loại bỏ mô hoại tử, nhiều mảnh sụn tai nhét khắp nơi trong mũi bệnh nhân. Đồng thời ekip cũng tiến hành giải phẫu ổ áp xe ở mông, để giúp chị không còn đau đớn.

Mặt của N. sau khi tạo hình đầu mũi.

Vì nhiễm trùng tái diễn quá lâu và kéo dài hơn 2 tháng, cộng với việc bị mổ tới mổ lui nên đầu mũi, trụ mũi và vách ngăn bị phá hủy nặng nề. BS Tú Dung bày tỏ thách thức nhất chính là việc bảo tồn mô lành để có thể giữ dáng mũi sau này. Khi cắt lọc mô nhiễm trùng phân vân giữa cắt bỏ và giữ lại mô cần thiết, chỉ lệch một chút cũng sẽ khiến mũi co rút, thậm chí là sụp trụ mũi.

Sau 4 tuần bác sĩ Tú Dung tái tạo lại đầu mũi cho chị N, giúp chiếc mũi không bị lõm sau khi xử lý ổ dịch. Bác sĩ đã kết hợp sử dụng sụn tự thân và sụn tai, đồng thời tiến hành cắt tách sẹo đầu mũi để giúp đầu mũi chị N tròn đầy hơn.

Được biết, nếu muốn sở hữu một chiếc mũi đẹp hoàn hảo thì bệnh nhân sẽ cần ít nhất 6 tháng để lành vết thương, khi đó mới có thể tái tạo lại chiếc mũi bằng phương pháp nâng mũi sụn sườn.



Để tránh xảy ra tình trạng “tiền mất tật mang”, chịu hậu quả đau đớn như bệnh nhân trên, các chuyên gia thẩm mỹ khuyến cáo, chị em hãy thật tỉnh táo khi làm đẹp , tìm hiểu kỹ tay nghề của phẫu thuật viên cũng như cơ sở vật chất của spa đó.

