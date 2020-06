Your browser does not support HTML5 video.

Kinh hoàng hình ảnh vụ lốc xoáy khiến 3 người tử vong ở Vĩnh Phúc 09:37 11/06/2020 Cơn lốc xoáy khủng khiếp đã xảy ra vào chiều tối ngày 10/6 ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, khiến đổ sập xưởng gỗ hàng nghìn mét vuông, 3 người chết.