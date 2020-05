Your browser does not support HTML5 video.

Kinh hoàng ô tô mất lái lao thẳng vào cột điện bị gập đôi 09:17 27/05/2020 Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 24/5 vừa qua tại thành phố Valle de Chalco (Mexico). Chiếc ô tô mất lái lao với tốc độ kinh hoàng, đâm thẳng vào cột điện, tài xế đã tử vong ngay sau đó