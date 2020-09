Kinh hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ dưới cống, tử thi co cứng có nhiều vết thương nghi bị bỏng

Thông tin ban đầu cho thấy, vào khoảng 8h30 phút sáng ngày 20/9, một số người dân phát hiện dưới kênh Đa Cô, thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiều, Đà Nẵng bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Khi đến gần để kiểm tra phát hiện thi thể một người phụ nữ đang trôi ở bên dưới cống nước.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để trục vớt thi thể và điều tra. Qua khám nghiệm tử thi nạn nhân được xác định là nữ giới, khoảng 49 tuổi, trên người mặc một bộ đồ bằng vải thun.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Theo ghi nhận tại hiện trường, thi thể nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm úp mặt xuống nước, tử thi bị co cứng và chảy nhiều máu, có nhiều vết thương giống như bị bỏng . Theo nhận định ban đầu, nạn nhân đã tử vong cách đây khoảng 2 ngày.

Đến hơn 10 giờ sáng cùng ngày, công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để thu thập manh mối điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Phương Hoa/SKCĐ